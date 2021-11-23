Новая вакцина от коронавируса Новавакс: факты о «живых» и «мёртвых» вакцинах

Компания Novavax только что подала заявку на одобрение в ЕС своей вакцины от короны. Это называется мертвой вакциной - в отличие от живых вакцин, мРНК или векторных вакцин. Это привело к дискуссиям об ингредиентах. FOCUS Online проясняет.
Начнем с общего: все вакцины предназначены для подготовки нашей иммунной системы к инфекции. Принцип, лежащий в основе этого: если организм уже знает возбудителя, он научился бороться с ним.
Теперь есть несколько методов обучения, чтобы начать это руководство. Так или иначе, иммунная система заражена коронавирусом. Это делает вакцина, и она должна каким-то образом попасть в организм. Для этого существуют различные варианты транспорта:
- Векторные вакцины (Astrazeneca, Johnson & Johnson)
- мРНК вакцины (Biontech, Moderna)
- белковые вакцины (Новавакс) и
- Инактивированные вирусные вакцины (Вальнева).
Последние также назывались мертвыми вакцинами - в отличие от живых вакцин. Некоторых это смутило. Потому что состав Новавакс и Валнева разный.
Врачи вводят живые вакцины, например, при вакцинации от кори . Здесь вакцина действительно содержит небольшое количество болезнетворных микроорганизмов, способных к размножению.
Определение живых вакцинЖивые вакцины содержат небольшое количество репродуктивных патогенов, но они ослаблены, так что сами не вызывают заболевания.
Живые вакцины включают, например, вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы.
В отличие от этого, в случае с Новаваксом говорят о мертвой вакцине, потому что она не содержит живых коронавирусов. Вот почему название подходящее, если не совсем точное. Потому что Novavax не содержит убитых вирусов короны или их компонентов, а является точной копией Sars-CoV-2. Это объясняет путаницу.
Определение мертвых вакцинИнактивированные вакцины содержат, согласно их названию, только убитые патогены, которые больше не могут размножаться, или только компоненты патогена.
Инактивированные вакцины включают вакцины против дифтерии, гепатита B, Hib (Haemophilus influenzae типа b), полиомиелита, коклюша и столбняка.
Это протеиновая вакцина НоваваксПродукт Novavax под названием Nuvaxovid (NVX-CoV2373) представляет собой вакцину на основе белка, то есть на основе белка. Он содержит крошечные частицы, состоящие из лабораторной версии шипового белка Sars-CoV-2. Исследователи разработали его из генетической последовательности первого штамма Sars-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19 . Новавакс создал свою вакцину с использованием технологии рекомбинантных наночастиц. То есть с помощью методов биотехнологии. Производитель из США использовал его для создания антигена, производного от белка шипа (S) коронавируса.
Коллеги из « Спектрума » объясняют это следующим образом: «Вакцина производится на культурах клеток насекомых - в итоге до 14 шиповых белков из Sars-CoV-2 связаны друг с другом через соединительную основу, фото компании показывает сферическую наночастицу. Для иммунной системы конструкция напоминает вирус, говорят о «вирусоподобной частице» ».
Также есть добавка для усиления иммунного ответа и стимуляции высоких уровней нейтрализующих антител. Этот так называемый адъювант представляет собой запатентованный адъювант Matrix-M ™ на основе сапонина. В предыдущих исследованиях было показано, что он очень эффективен и хорошо переносится. Вакцина Novovax содержит очищенный белковый антиген и не может реплицироваться или вызывать Covid-19.
Это в мертвой вакцине ВалневойВакцина французской компании Valneva представляет собой инактивированную вирусную вакцину. По данным Комиссии ЕС, это «классическая технология вакцины, которая использовалась от 60 до 70 лет с испытанными процедурами и очень высоким уровнем безопасности». Это также используется для большинства вакцин против гриппа и многих вакцин от детских болезней. В настоящее время это единственная вакцина-кандидат против Covid-19 на основе инактивированных вирусов, которая в настоящее время проходит клинические испытания в Европе .
VLA2001 состоит из инактивированных цельных вирусных частиц Sars-CoV-2 с высокой плотностью белка шипа, как объявила фармацевтическая компания . Вакцина также содержит комбинацию двух усилителей, так называемых адъювантов, а именно соединения алюминия и CpG 1018. Было показано, что эта комбинация более эффективна, чем просто соединение алюминия. В лабораторных экспериментах они привели к более высоким ответам антител и лучшим иммунным ответам в смысле большего количества клеток-киллеров.
Мертвая вакцина еще не одобрена в Германии. Вальнева утверждает, что поставки могут начаться в апреле 2022 года. Обязательным условием является одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Ожидается, что в ближайшее время агентство начнет процесс быстрой проверки.
И вот как работают уже одобренные вакцины от короны:
Это вакцина BiontechПомимо искусственно созданной в лаборатории мРНК, которая заставляет организм полагать, что вирус Sars-CoV-2 попал в организм и, таким образом, провоцирует образование антител, вакцина от Biontech / Pfizer содержит другие вещества, в том числе содержащие строго произносимые имена, такие как ALC-0315 = (4-гидроксибутил) азандиил) бис (гексан-6,1-диил) бис (2-гексилдеканоат) или ALC-0159 = 2 - <(полиэтиленгликоль) -2000> -N, N-дитетрадецилацетамид.
«Это липиды, то есть жиры, которые действуют как оболочка для мРНК», - пояснил профессор вирусологии Фридеман Вебер в FOCUS Online. «Они окружают мРНК и обеспечивают ее всасывание в клетку человека».
Также в состав вакцинационной дозы входят вода и поваренная соль. «С помощью солевого раствора пытаются создать среду, аналогичную той, которая также преобладает в самой клетке», - пояснил Вебер. Там мРНК встречается естественным образом. «В отличие от дистиллированной воды мРНК в солевом растворе дольше сохраняет свои химические свойства и, следовательно, свою эффективность». Согласно вкладышу в упаковке, вакцина не содержит никаких консервантов или других добавок.
Заключение вирусолога: «То, что находится в упаковке, не вызывает удивления и никоим образом не вызывает беспокойства. Замечательно, что после 20 лет исследований мРНК-вакцин, мРНК-вакцина, наконец, получила одобрение».
Это в вакцине AstrazenecaВекторная вакцина Astrazeneca содержит образец белка шипа коронавируса. Чертеж с сегментом ДНК упакован в безвредный вирус. Ослабленный вирус простуды (ChAdOx1) работает как транспортное средство для вакцины Astrazeneca. Этот аденовирус вызывает инфекции у шимпанзе, но был генетически модифицирован, чтобы предотвратить его размножение у людей.
Если векторная вакцина попадает в клетки человека, ДНК в ядре клетки превращается там в мРНК. Затем рибосомы, в свою очередь, считывают план мРНК - как в случае с вакциной мРНК - и сами производят спайковый белок. Поскольку организм не знает белка спайков, он стимулирует иммунную систему организма на ответ. Он вырабатывает антитела.
Согласно Astrazeneca, доза вакцины 0,5 мл содержит не менее 250 000 000 (2,5 x 10 в степени 8) инфекционных единиц (МЕ) аденовируса шимпанзе, который кодирует гликопротеин шипа Sars-CoV-2 (ChAdOx1-S).
Производитель также заявляет, что вакцина , помимо прочего, содержит натрий и алкоголь . Однако доза натрия настолько мала (23 миллиграмма на дозу), что считается без натрия. Содержание алкоголя также настолько низкое - 0,002 миллиграмма этанола на дозу, что не оказывает заметного воздействия.
Astrazeneca также перечисляет следующие ингредиенты :
- Генетически модифицированные организмы (ГМО).
- Гистидин.
- Моногидрат гидрохлорида гистидина.
- Гексагидрат хлорида магния.
- Полисорбат 80 (Е 433).
- Спирт этиловый.
- Сахароза.
- Натрия хлорид.
- Эдетат натрия (Европейская Фармакопея).
- Вода для инъекций.
Вода и поваренная соль должны создавать среду, аналогичную той, которая преобладает в самой клетке.