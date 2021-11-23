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Лучшие подарки, которые будут передаваться из поколения в поколение: идеи, как их сделать

8:30:2911/22/2021
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Хотя может показаться странным дарить кому-то свою собственную историю жизни, эти эпизоды являются отличным способом для людей передать свои истории детям и внукам.

Подарки любят все! Фото: Pexels

Для многих выяснение того, что нужно сделать для всех в своем рождественском списке каждый год, может быть сложной задачей. Это может быть очень сложным, так как некоторым людям просто трудно купить.

Как сообщает Associated Press, чтобы упростить рождественские покупки, вы можете рассмотреть некоторые из этих уникальных подарков, которые предназначены для индивидуального оформления для каждого получателя.

Поскольку в наши дни так много людей общаются с помощью текстовых сообщений, семья и друзья могут наслаждаться возможностью заново пережить некоторые из своих любимых или забавных разговоров. Некоторые компании  предлагают клиентам возможность создавать книги на основе сообщений. Любые сообщения, отправленные через такие приложения, как iMessage, WhatsApp или Hike, могут быть собраны компанией, а затем скомпилированы вместе.

Однако любимые воспоминания некоторых людей не могут быть запечатлены в тексте.

Для этих людей может пригодиться компания Artifact. Продюсер подкаста привлекает команду профессиональных интервьюеров, чтобы обсудить с ними жизнь субъекта. Эти разговоры могут быть сосредоточены на определенной главе их жизни. Эти интервью затем компилируются в персонализированный подкаст, пишет Fox News.

Хотя может показаться странным дарить кому-то свою собственную историю жизни, эти эпизоды являются отличным способом для людей передать свои истории детям и внукам.

Некоторые могут просто захотеть отправить сообщение на праздники. Tribute.co позволяет клиентам записывать и компилировать групповые видеосообщения. Нет никакой длины в том, как эти сообщения могут быть, и некоторые сообщения в конечном итоге длятся несколько часов. Клиенты могут редактировать отснятый материал вместе, используя программное обеспечение компании, или они могут заплатить за его профессиональную компиляцию.

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