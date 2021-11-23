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У больных коронавирусом беременных женщин риск мертворождения в два раза выше - новое исследование

5:02:2811/23/2021,MANSUR SHAHEEN U.S. DEPUTY HEALTH EDITOR
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По состоянию на сентябрь около 97% беременных, госпитализированных с подтвержденным COVID-19 в этом году, не были вакцинированы.

У беременных женщин, инфицированных Covid, повышается риск к мертворождению. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обнаружили, что беременные женщины подвержены повышенному риску серьезных осложнений от COVID-19, сообщили CDC.

В отчетах, опубликованных агентством в пятницу, было обнаружено, что количество беременных женщин, умирающих от COVID-19 в период дельта-штамма, увеличился в пять раз.
До дельта-штамма умирало 5 из 1000 беременных женщин, заразившаяся вирусом. Во время дельта-штамма - 25 из 1000.

Исследователи также обнаружили, что беременные женщины, которые были инфицированы во время родов, в два раза чаще сталкивались с мертворождением.
Команда CDC проанализировала данные о смертности во время беременности из Миссисипи с марта 2020 года по октябрь 2021 года для одного из своих отчетов.

Они обнаружили 15 смертей, связанных с Covid, среди беременных женщин в штате за 19-месячный период из 1637 зарегистрированных случаев инфицирования.

В период до дельты, с марта 2020 года по июнь 2021 года, было зарегистрировано шесть смертей среди беременных женщин.

Это число быстро увеличивалось в течение периода дельты, с июля по октябрь 2021 года, и было зарегистрировано девять смертей среди беременных женщин.

Из 15 умерших женщин 14 имели основное заболевание, которое подвергало их еще большему риску осложнений от вируса.

Только одна из них была вакцинирована. Трое умерли во время беременности. Семерым женщинам потребовалась экстренная операция кесарева сечения, чтобы их будущий ребенок выжил, а 12 женщин умерли вскоре после родов.

У инфицированных женщин, страдающих гипертонией, сердечными приступами или нуждающихся в искусственной вентиляции легких из-за Covid, выше риск того, что у них произойдет мертворождение.

Исследователи пишут, что эти данные делают вакцинацию против Covid еще более важной для беременных.

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беременныекоронавирусмертворождениеCDC
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