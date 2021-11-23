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Погода на декабрь 2021 года в России: где будет аномально холодно, а где по-осеннему тепло?

6:15:3411/22/2021
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Первый месяц зимы может удивить Россиян своей морозной погодой, сменяющейся снегопадами и оттепелью.

Погода в декабре 2021 года будет удивлять россиян частыми изменениями. Фото: Pixabay.com
Погода в декабре 2021 года будет удивлять россиян частыми изменениями. Фото: Pixabay.com

Прошедшее лето и вот-вот заканчивающаяся осень были теплыми и обильными на количество осадков. Многие люди верят в то, что погодные условия в разные природные циклы зависят друг от друга, однако метеорологи утверждают, что никакой взаимосвязи нет. Именно поэтому необходимо ориентироваться только на прогнозы знающих специалистов. Зима и ее первый месяц декабрь уже не за горами, а это значит, что россиянам пора готовиться к наступлению настоящих зимних холодов. Всемирная метеорологическая организация и Гидрометцентр России уже составили свой прогноз погоды на декабрь 2021 года.

Декабрь не будет радовать россиян, живущих за Уралом, особенно теплой погодой. Синей морозной зоной покрыта территория от Казани до Кемерово. Весь первый зимний месяц будет ветреным и снежным, изредка температуры воздуха будут падать даже до -35 градусов по Цельсию. На смену морозам может прийти оттепель, что приведет к образованию огромного количества льда. Однако вскоре он скроется под обильным количеством пушистого снега. Не исключены метели.

Центральные районы России будут переживать начало зимы в более теплой обстановке: температура воздуха в регионах от Москвы до Поволжья не будет опускаться ниже -25 градусов по Цельсию. Часто будут появляться осадки в виде мокрого снега, а следом за ними и заморозки, усложняющие ситуацию на дорогах. Не исключены порывистые ветры до 15 метров в секунду.

Остальные регионы России переживут начало зимы в комфортной температуре, установленной в рамках нормы для территории.

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