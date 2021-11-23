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Consumer Reports составил рейтинг самых надежных и самых ненадежных автомобилей

9:00:5411/22/2021,Гэри Гашлу Фокс Ньюс
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Электрические внедорожники, такие как Model Y, были наименее надежной категорией в целом.

Многие из упомянутых проблем были связаны с информационно-развлекательными системами и аксессуарами. Фото: Pixabay

Только один американский бренд попал в топ-10. У американских автомобильных брендов есть некоторая работа в отделе надежности, но они преуспевают в некоторых сегментах, согласно новому исследованию Consumer Reports.

Ежегодный отчет организации Auto Reliability Report показал, что Buick является единственным американским брендом в топ-10, в котором доминируют азиатские марки, в который также входит Mini, пишет Fox News.

Lexus, Mazda, Toyota и Infiniti финишировали впереди Buick на пятом месте, в то время как Chrysler был следующим по величине отечественным брендом на 12-м месте.

Jeep, Tesla и Lincoln заполнили нижнюю часть списка, который стал результатом опроса более 300 000 автомобилей 2019-2021 модельного года, принадлежащих членам Consumer Reports.

Многие из упомянутых проблем были связаны с информационно-развлекательными системами и аксессуарами, в то время как Tesla Model Y, Model S и Model X снизили оценку компании из-за проблем с качеством сборки, оставив Model 3 единственным автомобилем бренда, рекомендованным Consumer Reports.

Электрические внедорожники, такие как Model Y, были наименее надежной категорией в целом, но Ford Mustang Mach-E был лучшим среди них.

«Силовые агрегаты не являются проблемой», - сказал Джейк Фишер, старший директор по тестированию автомобилей для Consumer Reports. «Вместо этого электрические внедорожники часто оснащаются электрическими дверными ручками, электрически активируемыми вентиляционными отверстиями климат-контроля и другими функциями». Благодаря тому, что все эти новые технологии обременены этими ранними мобильными устройствами, с ними связано больше проблем».

Гибриды и подключаемые гибриды, с другой стороны, хорошо зарекомендовали себя как группа. Lexus GX и Chevrolet Trailblazer были единственными двумя автомобилями, получившими наивысший балл 100, что находится в динамической шкале, но ни у одного из них не было никаких проблем в течение исследуемого периода, согласно Consumer Reports.

Наряду с Mustang Mach-E и Trailblazer, вот пять других отечественных моделей, которые завоевали награды сегмента:

Buick Envision (Роскошный компактный внедорожник)

Chevrolet Silverado 2500HD/GMC Sierra 2500HD (Полноразмерные пикапы)

Chrysler 300 (Среднеразмерные/Большие автомобили)

Бронко Спорт (Компактные внедорожники)

Ford Ranger (Среднеразмерные пикапы)

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автомобильавторейтинг надежности
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