Родион и Ераст: почему рожденные 23 ноября получат счастье, удачу и здоровье. Почему молитва нищего сегодня очень быстро доходит до Бога

23 ноября отмечается народно-христианский праздник в память об апостолах от 70-ти Ераста, Олимпа, Иродиона, Сосипатра, Куарта, Терия, которые жили в первом столетии. По народной традиции сегодня на реках устанавливается лед, однако он еще непрочный, поэтому может сломаться под ногами или санями.
Родион и Ераст проповедовали и распространяли веру во Христа, а учил их этому Павел. Кроме них были избраны Господом еще 70 учеников, которые должны были рассказывать язычникам о вере во Христа.
Проповедование христианства было очень опасным в те времена, поскольку были гонения на христиан. Иудеи их не всегда принимали и хотели, чтобы главенствовало язычество.
Однажды, после очередной проповеди Родиона арестовали язычники и нанесли ему множество ранений. Однако, когда они оставили его почти в бессознательном состоянии, раны Родиона чудесным образом исцелились.
Родион еще долгое время странствовал со своим учителем. После распятия Петра, его святого Олимпа обезглавили.
На Руси в этот день было принято нести в церковь хлеб и соль, чтобы освятить их. Хлеб символизировал богатство, а соль считалась оберегом от нечисти. Поэтому ими угощали гостей. Считалось, что так можно примириться со всеми, с кем отношения были очень напряженными. Наши предки верили, если дали поесть хлеба и соли, то на тебя в этом доме не нападут. Особенно им угощали всех нуждающихся, которые потом молились за людей, ведь их молитва очень быстро доходит до Господа.
Поверье гласит: если ребенок родился 23 ноября, и в этот день ясная погода, то в жизни у него будет много счастья.