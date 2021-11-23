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В чем нельзя встречать Новый 2022 год Водяного Черного Тигра

7:15:3011/22/2021
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Выбор новогоднего образа — дело, к которому необходимо подойти с ответственностью.

Водяной черный тигр устанавливает определенные требования для новогоднего образа. Фото: Pixabay.com
Водяной черный тигр устанавливает определенные требования для новогоднего образа. Фото: Pixabay.com

Формирование праздничного настроения напрямую зависит от выбранного к событию образа. Именно поэтому девушки перед покупкой наряда изучают множество советом и статей о моде и том, какое платье или костюм выбрать к Новому 2022 году. Его покровителем является Водяной черный тигр, который считается строптивым и немного привередливым животным. Он отдает предпочтения только некоторым цветам и материалам одежды и не терпит излишней яркости в образах.

В чем нельзя встречать Новый 2022 год?

• В первую очередь, астрологи и модные эксперты не рекомендуют встречать предстоящий год в старом наряде, в котором вы уже когда-то посещали торжественные события.
• Остановите свой выбор на нарядах из натуральных тканей, например, шелка, хлопка, кожа, замши или атласа. Ни в коем случае не используйте в нарядах синтетику, поскольку Тигр не любит все, что не связано с натуральностью и природой.
• Излишний пафос и вычурность в нарядах тоже не приветствуются. Минимизируйте количество страз и блесток, пайеток и кристаллов на своей одежде, отдав предпочтение лаконичности образа и сдержанности. Желательно сократить также количество рюш и лент.
• Многослойность в одежде не рекомендуется, поскольку она сковывает движения и противоречит главному принципу Тигра — свободе.
• При выборе наряда отдайте предпочтения оригинальный фасонам и точечному акцентированию. Можно выбрать платья с асимметрией, открытыми плечами или широкими рукавами-фонариками.
• Избегайте в нарядах анималистических принтов, например, леопардовых или тигриных. В таком случае символ года может воспринять вас, как конкурента и лишить своего благословения.
• Не выбирайте для своего наряда цвета, которые не нравятся тигру. В список любимых символом года цветов входят следующие: все оттенки синего, бирюзового и голубого, серебряный, золотой, нежные розовые и кремовые оттенки, черные и коричневые оттенки, оттенки зеленого и оливкового. Не используйте в образе неоновые и очень яркие цвета.

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