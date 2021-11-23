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Не ощутимый химический запах тела HEX вызывает агрессию у женщин, а мужчин делает менее враждебными - результаты исследования

4:16:5811/23/2021,By JONATHAN CHADWICK
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Ученые десятилетиями спорят о том, есть ли у людей химические соединения, которые вызывают агрессию, как у животных.

Мужчины и женщины по-разному ощущают химические запахи тела. Фото: Freepik.com

Новое исследование показывает, что вдыхание химического вещества в запахе человеческого тела вызывает у женщин агрессию и блокирует ее у мужчин.

Исследователи из Израиля изучили влияние химического соединения, называемого гексадеканалом (HEX), на человеческий мозг, пишет журнал Science Advances.

В отличие от многих соединений запаха тела, HEX не имеет различимого запаха для людей, но, вероятно, его могут почувствовать все млекопитающие.

Исследователи обнаружили, что HEX снижает связь между частями мозга, которые регулируют принятие социальных решений у женщин, в том числе решение об агрессии, в то время как у мужчин он увеличивает эту связь.

HEX также в изобилии встречается на головах новорожденных.

Исследователи предполагают, что как инструмент эволюции тысячи лет назад HEX на голове ребенка подавлял агрессию у мужчин, чтобы снизить вероятность причинения вреда младенцу.
Новое исследование провела доктор Ева Мисхор, научный сотрудник Института науки Вейцмана в Реховоте, Израиль.

«Гексадеканал, или коротко HEX, - это летучая молекула без ощущаемого запаха, исходящая от человеческого тела», - сказала она.

«Мы обнаружили, что HEX не имеет ощутимого запаха, но когда вы его нюхаете, он влияет на ваше поведение по отношению к другим, в частности, на вашу агрессивную реакцию по отношению к другим».

Ключом к процессу является область мозга на левой и правой сторонах, называемая угловой извилиной, которую она описывает как «центр социального мозга».

Угловая извилина играет роль в обработке языка и чисел, памяти и мышлении.

Она активируется под воздействием HEX как у мужчин, так и у женщин, когда их спровоцировали. Однако у мужчин это химическое вещество блокирует агрессию, а у женщин - вызывает агрессию.

Что касается того, почему эта молекула по-разному влияет на пол, доктор Мисхор предлагает эволюционное объяснение.

«Мужская агрессия часто превращается в агрессию по отношению к новорожденным», - сказала она.
Чтобы проверить, как HEX влияет на людей, Ева Мисхор создала серию компьютерных игр, призванных вызвать сильное разочарование - и измеримую реакцию на него - у 126 участников. Половина добровольцев носила липкую полоску, пропитанную HEX, на верхней губе во время игры, тогда как другая половина носила полоски с идентичным запахом, но без HEX.

В одном задании участники договорились с невидимым партнером разделить сумму виртуальных денег. Участники думали, что играют с другим человеком, но на самом деле они играли против компьютеров. Если игрок предлагал своему «партнеру» что-либо менее 90% от всей суммы, компьютер отклонял их предложения с ярко-красным «НЕТ!» не позволяя им зарабатывать деньги.

Затем участники сыграли в игру, в которой они получили возможность взорвать того же «партнера» шумом. Игроки могли выбирать, насколько громкими будут взрывы, выбирая кнопки с смайликами, выражающими различные уровни боли, и при этом отображали различные уровни агрессии.

Обнюхивание HEX не успокоило всех участников , но по-разному повлияло на мужчин и женщин. Женщины, подвергшиеся воздействию химического вещества, вели себя на 19% более агрессивно в задаче шумовой обработки, тогда как мужчины были на 18,5% менее агрессивны.

Во втором эксперименте ученые сравнили, как люди вели себя при воздействии HEX или контрольного запаха, наблюдая за активностью своего мозга с помощью функционального сканера магнитно-резонансной томографии. HEX снова увеличивал агрессию у женщин (в среднем на 13%) и подавлял мужскую агрессию (на 20%). Химическое вещество также по-разному влияло на активность мозга, уменьшая нейронную связь между областями мозга, которые контролируют агрессию у женщин, и улучшая связь между этими областями у мужчин.

Кажется, HEX влияет на мужчин так, чтобы было больше социального регулирования, их агрессия сдерживалась и служила для них сигналом «охладиться».

Другими словами, связь между частями мозга, отвечающими за социальную регуляцию и помогающая сдерживать агрессию, у мужчин и женщин различается.

Своими результатами исследователи доказывают, что они нашли одну из первых прямых связей между поведением человека и отдельной молекулой, полученной через обоняние.

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Влияют ли запахи тела на эмоциональное состояние человека?

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