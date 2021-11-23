15 магических ритуалов на каждый день для улучшения своего самочувствия в теле и душе

Хотите верьте, хотите нет, но есть простые кусочки повседневной магии, которые, несомненно, очень помогут вам улучшить ваше самочувствие.
Эти простые техники позволят вам очистить свою энергию и выйти из состояния фанка, чтобы насладиться тем, что сейчас хорошо.
Но сначала давайте определимся, что именно я имею в виду под «магией»?
Согласно Google, «Магия - это способность влиять на ход событий с помощью таинственных или сверхъестественных сил».
Для меня это намного проще. Магия - это моя связь со всем божественным, и это помогает мне помнить, что я божественен и являюсь частью всего, пишет Your Tango.
Эти повседневные магические ритуалы сосредотачивают вас.Они дают вам возможность вспомнить, кто вы - дух, душа и божественное существо, связанное со всем, что есть.
Как только вы действительно это поймете, вы автоматически почувствуете себя счастливее, потому что это повысит вашу энергетическую вибрацию.
Почему мы так легко забываем нашу божественность? Это просто часть человеческого бытия. Кроме того, большинство из нас не обучено такому образу мышления или тому, как применять его в повседневной жизни (по крайней мере, в западном мире).
Я точно не научился этому, когда был молод. Было бы неплохо, правда?
Однако я узнал о своей связи со всем на своем более чем 20-летнем духовном пути, и сейчас я собираюсь поделиться этим с вами.
Вот 15 вариантов создания повседневной магии.
1. Настаивайте утреннюю чашку чая.Положите руки на обе стороны чашки и сосредоточьтесь на ощущении счастья, удовлетворения, удовлетворения или чего угодно.
Представьте, что вы отправляете эти флюиды в свой утренний напиток. Затем, когда вы пьете чай или кофе, вы глотаете и поглощаете эти положительные частоты.
2. Начните с утверждения.Нет ничего лучше, чем начать утро с сильного утверждения. Установите свое намерение на отличный день с помощью этого утверждения или одного из своих собственных.
«Я открыт для магии вокруг меня».
Открытость для магии помогает вам распознавать синхронности, которые могут направить вас по высшему пути.
3. Вдохновляйтесь.Найдите несколько минут, чтобы прочитать, послушать или посмотреть что-нибудь вдохновляющее . Сосредоточьтесь на рассказах, которые поднимают ваш дух, что является сильной стороной повседневной магии.
От разговоров на TEDx до духовных блогов или публикаций - каждый найдет что-то доступное для себя.
4. Расширьте свою ауру.Это научный факт, что мы окружены энергетическим полем, также называемым вашей аурой. Закройте глаза и представьте, как ваше поле растет и расширяется.
Расширенная аура дает место большему счастью и воплощению ваших мечтаний.
Вы можете позволить ему вырасти за пределы вашего тела, комнаты, в которой вы находитесь, здания, района, штата или полушария!
Чем больше, тем лучше, так что дерзайте. Когда вы почувствуете себя готовым, просто представьте, что вы возвращаетесь в свое тело.
5. Заземлите себя.Закройте глаза и сядьте спокойно, делая несколько медленных глубоких вдохов. Позвольте себе освоиться . Затем начните визуализировать, отправляя корни из основания позвоночника глубоко в землю.
Позвольте корням проникнуть в земную кору.
Затем позвольте энергии земли мягко войти в ваше тело, наполняя вас теплой, питательной и заботливой вибрацией. Заземленность помогает вам чувствовать себя спокойнее и спокойнее, так что у вас будет энергия, чтобы прожить свой лучший день.
6. Войдите в свое тело.Выполнение даже нескольких поз йоги поможет вам погрузиться в свое тело, а не в голове. Глубокое дыхание, которое сопровождает вашу практику, также помогает заземлить вас.
Выбросить из головы всю эту непомерную умственную энергию может стать огромным облегчением, которое ухудшит ваше настроение.
7. Одевайтесь осознанно.Работа с цветом - это могущественный вид повседневной магии. Это одна из причин, почему важно выбирать одежду осознанно, а не просто надевать что-либо.
Цвет также имеет вибрацию с эмоциональными аспектами. Если вам нужно больше радости, носите веселый желтый цвет.
Хотите почувствовать больше любви? Наденьте что-нибудь розовое. Или, если вы хотите почувствовать себя сильнее, выберите красный (даже если это ваше нижнее белье!).
8. Создайте вечерний ритуал.Завершение дня небольшой повседневной магией поможет вам осознать, что в вашей жизни происходит правильно. Это также прекрасный способ позитивно настроиться на свой день и хорошо выспаться.
8. Журнал о благодарности.Выражение благодарности - это чистая магия, и подъем вашего духа гарантирован. Когда вы чувствуете себя несчастным из-за чего-то, чего у вас нет и не знаете, как получить, вы часто забываете обо всем, что у вас хорошо получается.
Ключевым моментом является осознание того, насколько далеко вы продвигаетесь в данный момент. Это мощная повседневная магия.
9. Соединитесь с единством.Положив голову на подушку, представьте себе, что вы соединяетесь с единством всего сущего.
Эта божественная энергия позволит вам ощутить чувство покоя и поможет погрузиться в сон и сладкие сны.
10. Составьте счастливый список.Что заставляет тебя улыбаться? Это видео с животными, солнечный свет, музыка или творчество?
Составьте список из нескольких быстрых вещей, которые помогут вам развлечься и почувствовать себя счастливее. Затем, когда вы почувствуете себя подавленным, вытащите свой список и выберите один.
11. Прогулка на природе.Движение тела помогает очистить голову и избавиться от зацикленных мыслей, которые сбивают вас с толку. Прогулки на природе - это поистине сказочное житейское волшебство.
Свежий воздух и красивые пейзажи поднимают настроение.
12. Вставай и танцуй.Танцы заставляют вас встать и двигаться.
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В сочетании с вдохновляющим характером и энергией музыки эта комбинация может мгновенно изменить ваше мировоззрение и изменить ваши эмоции.
13. Создайте счастливый плейлист.Музыка почти мгновенно поднимает настроение.
Хотите чувствовать себя счастливее? Составьте плейлист из старых и новых фаворитов, чтобы поднять себе настроение и зарядиться энергией.
14. Скажите чему-нибудь «да» или «нет».Некоторым людям трудно сказать «нет», и их ошеломляет чрезмерная отдача. Если это относится к вам, то пообещайте себе, что вы откажетесь от следующего запроса, если он вам не подходит.
С другой стороны, другим трудно сказать «да» чему-то новому. Если это так, потянитесь, чтобы сказать «да», и попробуйте что-нибудь новое. Разветвление расширяет ваш мир и создает новые возможности.
15. Дышите сердцем.Последний кусочек повседневной магии - это дыхание от сердца. Опять же, это простой и быстрый метод, в результате которого вы чувствуете себя спокойным и связанным.
Вот как это работает. Закройте глаза и погрузите сознание в свое сердце. Начните с вдоха передней частью сердца и выдоха задней частью сердца.
Продолжайте в течение трех-пяти минут и позвольте своему сердцу очиститься и расшириться. Это так мощно.
В конце концов, вы находитесь в центре любой формы повседневной магии.Магия действительно повсюду вокруг вас, и эти советы помогут вам чаще распознавать это. Чем больше вы играете с подобными мыслями и волшебством, изменяющим настроение, тем больше понимаете, насколько сильно вы на самом деле отвечаете.
Попробуйте один или все 15 советов, чтобы увеличить повседневную магию в своей жизни. Поднимите себе настроение, почувствуйте больше радости и извлеките пользу из сверхъестественной синхронности, которая будет направлять ваш жизненный путь.