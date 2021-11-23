Введение во храм Богородицы 4 декабря: самые важные правила для каждого верующего и тексты молитв на великий Двунадесятый церковный праздник

4 декабря Русской православной церковью будет отмечен великий Двунадесятый праздник — Введение во храм Богородицы. Этот день считается третьим великим праздником среди всех светлых дат церковного года. В этот праздник принято молиться Пресвятой Деве Марии, посещать церковь и приводить своих деток в храм, как делали родители Божией Матери в ее детство. Маленькая Мария должна была преодолеть 15 исполинских ступеней, чтобы войти в Иерусалимский храм. Ей никто не помогал. Она самостоятельно поднялась к Господу Богу. Именно в этот день начался светлый и праведный путь Девы Марии.
В этот день необходимо отказаться от физических нагрузок: прекратить работу и домашние дела. Если же вы не можете этого сделать, необходимо трижды прочесть «Отче наш». Необходимо избегать любого проявления нечистого в своей жизни: соблазны, конфликты, грехи. Все это может помешать связи с Господом Богом или Девой Марией, поскольку в таком случае молитва не будет услышана. Также в этот день принято воздержаться от сексуальных отношений, делая тем самым почтение непорочной Богородице.
Кроме этого, для удачного прочтения молитвы необходимо отказаться от дурных слов, сквернословия, злобы, нетерпимости и желания худшего в отношении окружающих людей.
Молитвы в день Введения во храм Богородицы:
Добавим, что 4 декабря выпадает на 40-дневный Рождественский пост. Именно поэтому стоит учитывать, что пост продолжается. Именно поэтому в день Введения необходимо кушать исключительно постные продукты. Послаблением для верующих является разрешение на употребление рыбы в праздник в честь Девы Марии.