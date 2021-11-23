Первый случай COVID-19 выявлен в Ухане на несколько дней позже, чем сообщалось изначально

Первый случай COVID-19, выявленный в Ухане, Китай и представленный Всемирной организацией здравоохранения как таковой, на самом деле произошел на несколько дней позже, чем предполагалось ранее, и был обнаружен на рынке животных, сообщил ведущий ученый в журнале Science Thursday.
По словам вирусолога Майкла Вороби, первым пациентом, который ранее не был на Уханьском рынке, где продавались дикие и домашние животные, оказался не тот, что изначально был пациентом, а женщина, которая работала на рынке, пишет medicalxpress.com.
По мнению Вороби, эта ключевая информация и его анализ других ранних случаев COVID-19 в городе явно склоняют чашу весов в пользу того, что вирус возник от животного.
При отсутствии окончательных доказательств, с самого начала пандемии почти два года назад среди экспертов бушевали дебаты о происхождении вируса.
Вороби был одним из примерно 15 экспертов, которые в середине мая опубликовали колонку в Science, в которой требовалось серьезно рассмотреть тезис о том, что вирус просочился из лаборатории в Ухани.
В этой последней статье он утверждал, что его исследование происхождения вспышки «предоставляет убедительные доказательства происхождения пандемии на рынке живых животных».
Одна из критических замечаний по поводу теории рынка заключалась в том, что, поскольку органы здравоохранения предупреждали о случаях подозрительного заболевания, связанного с рынком, еще 30 декабря 2019 г., это привело бы к предвзятости, которая привела бы к выявлению большего числа случаев здесь, чем где-либо еще, поскольку на него уже было обращено внимание.
Чтобы опровергнуть этот аргумент, Воробей проанализировал случаи, зарегистрированные в двух больницах до объявления тревоги.
Эти дела также были в значительной степени связаны с рынком, а те, которые не были, тем не менее, были географически сконцентрированы вокруг него.
«В этом городе с населением 11 миллионов человек половина первых случаев заболевания связана с местом размером с футбольное поле», - сказал Уоробей New York Times.
«Становится очень трудно объяснить эту закономерность, если вспышка болезни началась не на рынке».
Другая критика теории была основана на том факте, что первый выявленный случай не имел отношения к рынку.
Но хотя в отчете ВОЗ утверждалось, что человек, первоначально идентифицированный как нулевой пациент, болел с 8 декабря, на самом деле, по словам Уороби, он не болел до 16 декабря.
Этот вывод был основан на видеоинтервью, которое он нашел, из случая, описанного в научной статье, и из истории болезни 41-летнего мужчины.
Это будет означать, что первым зарегистрированным случаем будет женщина, работавшая на рынке, которая заболела 11 декабря.
Питер Дасзак, эксперт по болезням, входивший в исследовательскую группу ВОЗ, сказал, что его убедил анализ Вороби.
"Эта дата 8 декабря была ошибкой", - сказал он Times.