19 декабря – день Николая Чудотворца: история жизни святого, традиции праздника и кого он защищает

Имя Николая Чудотворца известно всем православным верующим в России и за ее пределами. Праздников, посвященных святому, в году два: его рождение отмечается 11 августа, а 19 декабря считается днем памяти его смерти.
Будучи еще маленьким ребенком, Николай жил в христианской семье, посещал храм, а после взросления решил всецело посвятить себя вере и его учению и стал священником. Свое наследство, которое святому пришлось от родителей, он раздал бедным и немощным. Святой известен множеством сотворенных им чудес, например, спасением Мир от страшного голода.
Святой прожил до глубокой старости. Однако и после своей смерти Николай Чудотворец не перестал удивлять верующих чудесами. Его тело начало мироточить, и исцелять потянувшихся к нему больных и страждущих. С тех пор его мощи находятся в Италии, в городе Бари.
Стоит упомянуть о том, что Николай Чудотворец является и всем известным Сантой. Когда-то он спас живущую в абсолютной бедности семью, состоящую из отца и трех его дочерей. Он тайно три раза помог с организацией свадьбы дочкам старика и только в третий раз был пойман. Старик глубоко благодарил Святого и рассказал о его поступке многим людям. Из этого поступка пошла традиция дарить малоимущим и бедным детям подарки от лица Николая Чудотворца.
Николай чудотворец считается защитником всех, кто путешествует по воду и суше. Он благословляет воинов, мореплавателей, земледельцев и, самое главное, детей. К нему не редко обращаются люди, так или иначе связанные с финансами, бизнесом, торговлей, а также студенты. Если вас когда-то оболгали и оклеветали, то молитва Николаю Чудотворцу поможет вам в скором времени восстановить справедливость.
Традиции.
В этот праздник принято приглашать к себе в дом множество гостей. Стол был полон различных яств, которые гости вместе собирали по крупицам. Главным атрибутом на столе была выпечка, а именно пироги, которыми задабривали наступившую зиму. Молодые люди в это время начинали подготовку к святкам: готовили избу, дрова, шили наряды и мастерили разные красивые маски. В некоторых местах в это время принято было начинать сватовство. Девушки готовили свои сундуки с приданым, складывали туда наряды и украшения, золото и монеты.
Считалось, что Николай Чудотворец также проходил по земле и очищал ее от злых духов и, чтобы ему помочь, люди изготавливали специальную свечу: вся семья во время молитвы святому пережевывала медовые соты и из этого воска изготавливалась свечка. Также существовало поверье, что в этот прекрасный праздник не стоило делать что-то исключительно для себя, ведь помогать ближнему своему, нуждающемуся — дело первостепенное.