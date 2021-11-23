Крысы могут быть бессимптомными носителями коронавируса: исследователи говорит о возможном появлении нового штамма

Эксперты из Принстонского университета проанализировали рецепторы, с которыми связываются вирусы SARS. Они обнаружили, что некоторые виды грызунов неоднократно подвергались воздействию коронавирусов. Это могло привести к развитию у них определенного уровня толерантности к инфекции.
Таким образом, они могут представлять собой потенциальный вирусный резервуар, который может заразить людей. Команда обнаружила, что большинство приматов плохо адаптируются к коронавирусам. Исследование показало, что грызуны могут быть бессимптомными переносчиками вирусов, подобных атипичной пневмонии, а это означает, что следующий COVID-19 вполне может исходить от крыс.
Исследователи из Принстонского университета провели геномный анализ различных видов млекопитающих, специально изучив рецепторы, с которыми связываются вирусы SARS.
Они обнаружили доказательства того, что некоторые виды грызунов в прошлом неоднократно подвергались воздействию коронавирусов, подобных атипичной пневмонии, что, вероятно, привело к развитию у них определенного уровня устойчивости, пишет dailymail.co.uk.
SARS-CoV-2 - вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, - является «зоонозным», что означает, что он перешел от животного, не являющегося человеком, в человека.
И предыдущие исследования показали, что китайские подковоносы могут быть хозяином множества подобных атипичной пневмонии, не проявляя при этом серьезных симптомов.
Выявление животных, которые могут иметь аналогичные средства защиты от таких инфекций и, таким образом, могут служить резервуарами для вирусов, имеет жизненно важное значение для предотвращения будущих пандемий.
Исследование провели молекулярный биолог Шон Кинг и ученый-компьютерщик Мона Сингх из Принстонского университета Нью-Джерси.
«Наше исследование предполагает, что предковые грызуны, возможно, неоднократно заражались SARS-подобными коронавирусами», - написал дуэт в своей статье.
Они добавили, что это, вероятно, позволило им приобрести некоторую форму толерантности или устойчивости к SARS-подобным коронавирусам в результате этих инфекций.
Это вызывает заманчивую возможность того, что некоторые современные виды грызунов могут быть бессимптомными носителями коронавирусов, подобных атипичной пневмонии, включая те, которые, возможно, еще не были обнаружены.
В своем исследовании доктор Кинг и профессор Сингх изучали так называемые рецепторы ACE2, которые вирусы SARS используют для проникновения в клетки млекопитающих, что характеризует эволюцию рецепторов у разных видов млекопитающих.
Команда обнаружила, что приматы и другие млекопитающие, о которых еще не известно, являются хозяевами SARS, как правило, имеют мало свидетельств прошлой адаптации рецепторов ACE2, что сегодня делает нас уязвимыми для симптоматических случаев заболевания.
Однако среди грызунов геномный анализ дуэта выявил образец быстрой эволюции в интерфейсе связывания ACE2, о чем свидетельствует большее разнообразие аминокислотных последовательностей, кодирующих рецептор.
Это говорит о том, что некоторые виды грызунов, вероятно, неоднократно подвергались воздействию коронавирусов, подобных атипичной пневмонии, в ходе своей эволюции, и, как следствие, они, возможно, приобрели форму толерантности к этим типам инфекций.
«Продолжение изучения адаптации у животных-хозяев с коронавирусом будет важным для понимания того, какие животные, возможно, адаптировали механизмы толерантности в результате воздействия древних вирусов и могут быть носителями вирусов, подобных атипичной пневмонии», - начал дуэт.
Такие исследования, продолжили они, также помогут нам «найти тех, которые являются уязвимыми симптоматическими хозяевами, какими, к сожалению, оказались люди».
Полные результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Computational Biology.