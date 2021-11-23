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Как связан «Юрьев день» и день святого Георгия Победоносца: удивительные факты истории Руси

2:00:4311/23/2021,София Мальцева
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Некоторые считают, что он никогда не существовал или что он просто христианизированная версия более древнего языческого мифа.

История Святого Георгия настолько окутана мифами и легендами. Фото: Pixabay.com

День Георгия Победоносца отмечается 23 ноября. Однако В православной церкви, которая пользуется Юлианским календарем, есть еще два важных праздника Святого Георгия: 23 апреля, который приходится на 6 мая по григорианскому календарю, общего для всего христианского мира, русские также отмечают день освящения церкви Святого Георгия в Киеве Ярославом I Мудрым 9 декабря. Одной из форм имени Георгий является Юрий, два праздника широко известны как Весенний Юрьев день – 6 мая и Осенний Юрьев день – 23 ноября.

История Святого Георгия настолько окутана мифами и легендами, что трудно извлечь исторические факты из реальной жизни. Некоторые считают, что он никогда не существовал или что он просто христианизированная версия более древнего языческого мифа.

В первые века христианства последователи писали сказочные рассказы о жизни своих героев. Это укрепило репутацию Георгия, но оставило детали его жизни очень размытыми.

Главная легенда святого – убийство дракона и спасение людей от жажды. По поверью, в водоеме с чистой водой, поселился дракон, который не давал людям подходить к нему и терроризировал весь город, в целом. Тогда жители решили, что это наказание богов. Чтобы умилостивить их, они стали приносить в жертву красивых девушек чудовищу, которых они выбирали по жребию. Однажды очередь дошла до дочери царя. Он молил, чтобы его дочь не трогали, но толпа оказалась сильнее. Они привели девушку к водоему, а сами отошли на расстояние, чтобы проследить за казнью. Как только дракон выглянул из озера, перед людьми явился статный всадник на коне и закрыл собою девушку. Он пронзил дракона копьем, освободив тем самым город и пленницу.

С тех пор его почитают как защитника людей, и считают покровителем солдат, военнослужащих, а также фермеров.

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традициипраздникиприметы день георгия победоносца
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