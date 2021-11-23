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20 декабря - древний праздник Йоль-2021: традиции, смысл и приметы на самое древнее языческое празднество мира

2:00:3811/23/2021
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Этот праздник связан с Колесом года, а также с периодом зимнего солнцестояния.

Йоль является праздником древних германских племен. В него принято встречать долгожданное Солнце. Фото: Pxfuel.com
Йоль является праздником древних германских племен. В него принято встречать долгожданное Солнце. Фото: Pxfuel.com

20 декабря наступит уникальное событие — древний германский праздник Йоль. Этот день считается невероятно могущественным и священным праздником всей зимы. В период Йоля в мир людей проникают боги, а также мифические существа — эльфы, тролли и даже Дикая Охота, которая представляет собой ужасных призрачных всадников-охотников. Они являются предвестником проблем или горя, а человек, встретивший Дикую Охоту может оказаться в потустороннем мире. Именно поэтому традиционно Йоль принято праздновать в кругу родни и близких людей, чтобы быть в безопасности.

Традиционно в Йоль все члены семьи собирались дома. Заранее готовился пышный стол для проведения самого настоящего пира. Люди скрывались от тьмы и Дикой Охоты, встречая долгожданное Солнце. Считается, что Йоль имеет корни индоевропейских праздников, поскольку заметны общие черты и мотив колеса — то есть завершения года. Некоторые элементы праздника дошли и до христианских праздников. Например, таким предметов стала елка, которую племена ставили в свои жилища. У древних германцев вечнозеленое дерево символизировало жизнь. Главным символом Йоля является светильник. Его принято ставить в центре стола.

Йоль проходит в самую долгую ночь года. Во многом это стало причиной появления духов и проведения праздника вместе. В то время люди боялись оставаться в одиночке, когда мир наполнялся неживыми существами. Заканчивалось древнее празднество на двенадцатую ночь — с 31 декабря по 1 января германского летоисчисления. А согласно христианскому — 6 января.

Считалось, что именно в последний день каждое действие и слово повлияет на дальнейшую судьбу людей в грядущем году. Именно поэтому Йоль старались отметить по совести, чтобы судьба наградила людей благополучием, а не вереницей проблем.

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история и традицииЙольбольшой праздник
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