Приметы и традиции на праздник Георгия Победоносца 23 ноября: о чем молятся великомученику, запреты дня и сильная молитва

23 ноября православные верующие отмечают день Святого Георгия - один из главных праздников в народном календаре, отмечаемый в церкви. Главный этот праздник потому, что святой очень почитается верующими христианами во всем мире.
Георгий Победоносец жил на заре христианской эпохи в третьем веке. При этом для многих верующих это очень близкий святой. Он прошел через невероятные страдания.
Священномученик Георгий Победоносец родился в Каппадокии, и вырос в христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Иисуса Христа, когда Георгий был маленьким. Тогда его мама переехала с сыном на родину и воспитала его христианином.
Георгий стал служить в римском войске. Однако позже он стал стражником при императоре Диоклетиане, в итоге он стал служить старшим военачальником.
Диоклетиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами. Когда об этом узнал святой Георгий, то не стал исполнять приказание правителя, а раздал свое наследство бедным, отпустил на волю рабов и явился в Сенат. При дворе уже знали, что он оказался христианином. Тогда святого поймали и стали пытать, требуя отказа от христианской веры. Но святой был непреклонен, за что его обезглавили.
Что нельзя делать 23 ноября:На серьезные планы лучше сегодня не рассчитывать, а перенести на другой день.
Следует отказаться от дальних поездок.
Опасно садиться за руль.
Приметы в этот день:Выпало много снега – к теплой зиме.
Если на дороге грязь, то зима будет морозной.
Туман землей стелется – скоро потеплеет.
Громко чирикают воробьи – к оттепели.
Ветреная погода 23 ноября предвещает похолодание и метель.
Если вечером иней на деревьях – ожидайте сильных снегопадов.