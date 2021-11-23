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Приметы и традиции на праздник Георгия Победоносца 23 ноября: о чем молятся великомученику, запреты дня и сильная молитва

2:30:3611/23/2021,София Мальцева
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Выпало много снега – к теплой зиме.

Ветреная погода 23 ноября предвещает похолодание и метель. Фото: Pixabay.com

23 ноября православные верующие отмечают день Святого Георгия - один из главных праздников в народном календаре, отмечаемый в церкви. Главный этот праздник потому, что святой очень почитается верующими христианами во всем мире.

Георгий Победоносец жил на заре христианской эпохи в третьем веке. При этом для многих верующих это очень близкий святой. Он прошел через невероятные страдания.

Священномученик Георгий Победоносец родился в Каппадокии, и вырос в христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Иисуса Христа, когда Георгий был маленьким. Тогда его мама переехала с сыном на родину и воспитала его христианином.

Георгий стал служить в римском войске. Однако позже он стал стражником при императоре Диоклетиане, в итоге он стал служить старшим военачальником.

Диоклетиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами. Когда об этом узнал святой Георгий, то не стал исполнять приказание правителя, а раздал свое наследство бедным, отпустил на волю рабов и явился в Сенат. При дворе уже знали, что он оказался христианином. Тогда святого поймали и стали пытать, требуя отказа от христианской веры. Но святой был непреклонен, за что его обезглавили.

Что нельзя делать 23 ноября:

На серьезные планы лучше сегодня не рассчитывать, а перенести на другой день.

Следует отказаться от дальних поездок.

Опасно садиться за руль.

Приметы в этот день:

Выпало много снега – к теплой зиме.

Если на дороге грязь, то зима будет морозной.

Туман землей стелется – скоро потеплеет.

Громко чирикают воробьи – к оттепели.

Ветреная погода 23 ноября предвещает похолодание и метель.

Если вечером иней на деревьях – ожидайте сильных снегопадов.


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традициипраздникизапретыприметы день георгия победоносца
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