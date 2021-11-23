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С Днем Георгия Победоносца! Любимому святому самые лучезарные открытки и слова из глубины души 23 ноября

9:15:2011/22/2021
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День памяти святого Георгия Победоносца - 23 ноября.

День памяти святого Георгия Победоносца

Сила и дух его несокрушимы.
Тленно лишь тело, но вечна душа.
В праведной жизни он непогрешимый,
Даже под пытками верой дышал.

Он наказания выдержал стойко,
Был истязаем за веру в Христа.
Храбрым был воином, святый Георгий,
Святость достойно приняв от Отца.

***

Святой Георгий Покровитель.
Ты мук немало испытал!
Ты подарил свое богатство,
Детям всех нищих и крестьян!

Поступок твой весьма похвален!
Святой Георгий, наш святой!
И жизни твой конец печален,
Ты покровитель сил, герой!

День памяти святого Георгия Победоносца

Георгий был воином в прежние дни,
Но к вере душой обратился.
Нещадно за то был Георгий гоним,
Но телом, не духом томился.

Он к Богу взывал, и им был исцелен. То к вере подвигло многих. За стойкость в святые он был возведен. Георгий стал ближе к Богу.

Святому Георгию славу воздать
Вошли мы в церковные двери.
Яви же, Господь, нам свою благодать,
И дай укрепиться нам в вере.

***

Георгия Победоносца
Сегодня отмечаем день,
Пускай он защитит от неудачи,
Прогонит пусть из жизни твоей тень.

Всегда Святой пусть путь тебе подскажет
И верною тропинкой проведет,
Давать тебе он мудрые советы
Пусть никогда, нигде не устает.

Стихи: Поздравок
Открытки: 100cards.ru

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