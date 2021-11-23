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Прикольные открытки в День вставания с той ноги для отправки друзьям 23 ноября

12:15:5711/23/2021
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День вставания с той ноги, отмечаемый ежегодно 23 ноября наверняка придется по душе тем людям, кто суеверен. Практически каждый человек в той или иной мере верит в приметы, предсказания, круговорот поступков и влияние кармы.

День вставания с той ноги

С добрым утром, улыбайся,
Пусть удачным будет день!
Каждым мигом наслаждайся,
Пусть уйдет печали тень!

Солнце пусть тебя согреет,
Кофеек пускай взбодрит,
Сердце пусть от счастья млеет,
А в душе лишь мир царит!

День вставания с той ноги

Доброе утро! Пусть день будет ясным,
А настроение только прекрасным.
Пусть пробуждение радость несет,
Без суеты, без тревог и забот.
Рассвет пусть уносит унылую тень,
Счастливой улыбкой встречай новый день.

День вставания с той ноги

Солнышко, доброе утро!
Самого лучшего дня.
Радостно мне, оттого что
Просто есть ты у меня.

Бодрости и позитива!
Ну и успеха в делах.
Пусть этот день непременно
В добрых проходит трудах.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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