Прикольные открытки в День вставания с той ноги для отправки друзьям 23 ноября

С добрым утром, улыбайся,
Пусть удачным будет день!
Каждым мигом наслаждайся,
Пусть уйдет печали тень!
Солнце пусть тебя согреет,
Кофеек пускай взбодрит,
Сердце пусть от счастья млеет,
А в душе лишь мир царит!
Доброе утро! Пусть день будет ясным,
А настроение только прекрасным.
Пусть пробуждение радость несет,
Без суеты, без тревог и забот.
Рассвет пусть уносит унылую тень,
Счастливой улыбкой встречай новый день.
Солнышко, доброе утро!
Самого лучшего дня.
Радостно мне, оттого что
Просто есть ты у меня.
Бодрости и позитива!
Ну и успеха в делах.
Пусть этот день непременно
В добрых проходит трудах.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru