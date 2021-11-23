Прогноз погоды на 31 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2021 года

31 декабря не за горами. Уже сейчас многие люди начинают задумываться о том, как провести новогоднюю ночь: в кругу семьи, с друзьями или со второй половинкой; дома, на вечеринке, на природе или на море. Некоторые решения могут напрямую зависеть от погоды. Суровый мороз наверняка испортит поездку за город, а теплая погода, напротив, может стать весомой причиной для того, чтобы спраздновать Новый 2022 год дома, после чего прогуляться под ярким небом фейерверков. Каким же будет последний день 2021 года?
Погода в Москве:
31 декабря в столице будет сравнительно теплым. С 00:00 до 06:00 температура поднимется с -2 до 0 градусов по Цельсию. С 09:00 до 18:00 в Москве будет и вовсе 2 градуса тепла. Однако к 00:00 температура все-таки опустится до 0 градусов. Осадков в последний день года не ожидается. Прогнозируется ветер 3 метра в секунду. Магнитное поле в этот день будет спокойным.
Погода в Санкт-Петербурге:
В Санкт-Петербурге также ожидается сравнительно теплая погода. С 00:00 до 09:00 температура будет держаться на уровне 1 градуса тепла. Днем же она упадет до 0. Однако уже с 18:00 вплоть до начала 1 января будет также плюсовая температура — 1 градус. Утром может пойти снег вперемешку с дождем. Ветер так же, как и в Москве, будет несильным: днем — 2 метра в секунду, а ближе к полуночи — 1 метр в секунду. Магнитное поле тоже будет спокойным.
Погода в Новосибирске:
В Сибири погода в новогоднюю ночь не сможет порадовать местных жителей. В Новосибирске ожидается суровый мороз. Если с 00:00 до 09:00 температура начнется опускаться с -15 до -26, то уже во второй половине дня и до самой ночи она упадет до -28. Осадков не ожидается. Днем ветер достигнет 4 метров в секунду, но к полуночи он стихнет до 1 м/c. Магнитное поле также ожидается спокойное.
Добавим, что лучший Новый год проводится там, где вам хорошо. Мороз и холод — лишь повод провести новогоднюю ночь в домашней обстановке.