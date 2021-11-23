Очень феерические открытки для каждого художника в Международный день акварели 23 ноября

Каждый художник – это вершитель искусства,
В своих работах красочных выражает он,
И природу, и события эпохи и большие чувства,
Он работает над связью поколений и разных времен!
По сути, в душе, он тот же самый поэт,
Он каждый сюжет картины через себя пропускает,
И оставляя в душах своих зрителей след,
Он все это вместе с нами каждый раз переживает!
Ты любишь всё цветное, яркое,
И рисовать ты любишь всякое.
И всё вокруг готов ты разукрасить,
Но не хватает тебе красок.
Но ты послушным сейчас стал,
Поэтому я краски тебе взял.
Я выбрал лучшую палитру,
Чтоб мог нарисовать весь мир ты.
Рисуй и наслаждайся своим мазком,
Тогда буду доволен я поздравком.
Пусть все, что ты напишешь с душой,
Храниться будет в сердцах людей вечно,
И как смерть не властна над стиха строкой,
Так и картины твои живут пускай вечно!
Пусть твои шедевры в веках боготворят,
И пусть благодаря тебе мир будет ярче,
Пусть никогда твое вдохновение не спит,
И духовный мир становится все богаче!
Стихи: Поздравкин
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