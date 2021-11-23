3 сильных ритуала последнего солнечного затмения года – 4 декабря 2021: на удачу, счастливый брак и здоровье

4 декабря 2021 года случится последнее солнечное затмение. Оно закроет собой длинный коридор затмений и, по словам астрологов, будет одним из самых сильных затмений, когда солнечное светило войдет в свой пик энергетической силы. Это время наиболее благоприятно для проведения различных обрядов и ритуалов, на чтение заговоров, которые позволят вам изменить свою судьбу и привлечь в жизнь удачу, достаток, новых людей и любовь. Однако к магическим вмешательствам следует подходить осторожно и осмысленно, с полной физической и моральной готовностью пропустить через себя энергию астрономического явления и удержать ее положительное влияние, избегая негативного.
Ритуалы для проведения в солнечное затмение.
Для того, чтобы очистить свой дом от злых духов и нечисти, за 20 минут до затмения зажгите черную свечу и медленно пройдитесь с ней в руках по всему дому, проговаривая четко и ясно следующие слова: «Злоба вместе с солнечной тьмой уйдет, луч света в мой дом счастье приведет». Желательно обходить комнаты последовательно, по часовой стрелке. Затем, когда вы закончите и посетите каждое помещение, встаньте в центре гостиной или зала и внимательно взгляните на пламя свечи. Представьте, как абсолютная чернота растворяется в зачарованном огне, как вместе с ней исчезают все ваши проблемы. Затем резко задуйте свечу. Если дым, идущий от фитиля, вьется клубом и его много, то ваш ритуал сработал. Если дым слабый, то потребуется повторная чистка.
Чтобы очистить свой разум и свое тело от негатива, наполните ванну водой, схожей по температуре с вашим телом. Насыпьте в нее немного соли и растворите ложку меда, зажгите три свечи и поставьте их неподалеку. Ритуал обязательно проводить в ночь перед затмением. Затем сядьте в эту воду, обязательно сняв все украшения и распустив волосы. Глубоко вдохните и выдохните и три раза погрузитесь под толщу воды. Затем, не убирая капли с глаз и лица, закрыв веки, произнесите: «Мое тело — моя обитель, мои мысли — мое сокровище. Злым духам не место в моей душе, а тоске и тревоге не место в сердце. Да будет так». Затем выйдите из ванны, оботритесь белым полотенцем и, не смотря в зеркало, задуйте по очереди свечи слева направо. Затем выбросьте их в ближайший мусоропровод, не оставляя ни в коем случае дома. Уже после процедуры вы почувствуете весомое облегчение, будто с плеч был снят камень.
Чтобы привлечь в жизнь любовь, вам понадобится чистое белое блюдце, вода, кулон и свеча. Ровно во время лунного затмения сядьте за стол и поставьте перед собой блюдце. Наполните его водой и зажгите свечу, пламенем которой проведите по часовой стрелке вдоль блюдца. Так необходимо сделать три раза. Затем возьмите свой любимый кулон или любое другое излюбленное украшение на цепочке и вращайте им на вытянутой руке над посудой против часовой стрелки. Это также необходимо проделать три раза. Когда вы закончите эти действия, произнесите следующее: «Как магия к драгоценным металлам тянется, так моя любовь меня найдет». Окуните украшение в зачарованную воду и затем наденьте его. Считается, что ювелирное изделие будет приманивать к вам ваших потенциальных партнёров, из которых вам необходимо будет выбрать лучшего.