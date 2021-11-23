Главная молитва исповеднику Феодору Студиту для укрепления веры, борьбы с помыслами и сомнениями

24 ноября отмечается церковный праздник в честь преподобного Феодора Студита. В народном календаре праздник называется Феодоров День, Федор Зимний.
При жизни святой Феодор сделал большой вклад в области монашеского регулирования. Благоразумным делегированием полномочий и обязанностей, тщательно очерченных, но согласующихся с аскетизмом, Феодор сделал студийную общину образцом византийского монашества. Многие из его предписаний и наставлений были обнародованы в двух сериях катехизисов, или духовных конференций, посвященных добродетелям и требованиям общинной религиозной жизни. Настоятель передал эти беседы своим монахам.
Преподобный исповедник Феодор жил в первом веке, и все свои годы посвятил служению в Студийском монастыре, а также вере во Христа. По христианской традиции, его святой образ после смерти помог многим верующим при самых сложных недугах. Считается, что он создал множество чудес при жизни и после своей кончины.
К святому приходят за помощью при болезнях органов дыхания, чтобы избавиться от болей в желудке, а также от разных бед. Считается, что он спасает от пожаров и нападений зверей на скот. Также святого молят о защите от дьявольских заблуждений, сомнений, плохих помыслов и страстей.
В праздник верующие приходят в храмы, где молятся святому исповеднику. Главное, это делать от чистого сердца и с душой. Тогда он обязательно поможет.