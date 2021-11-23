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Сильнейшая магнитная буря 28-29 ноября 2021 года: сколько продлится космический шторм и как подготовиться к геоударам метеопатам, рассказываем

6:00:2111/23/2021,София Мальцева
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Возмущения могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Солнечные бури представляют наибольшую угрозу космическим аппаратам (спутникам, станциям), но также могут повлиять на наземную электротехнику. Фото: Pixabay.com

В конце ноября 2021 года на Земле возникнет затяжная магнитная буря, силой в четыре балла. По предварительным прогнозам, колебания магнитосферы начнутся 27 ноября в 15.00 по московскому времени, и в 19.00 по Новосибирску. Продолжится напряженная обстановка до конца 29 ноября.

Возникновение геомагнитной бури происходит из-за солнечных вспышек, которые достигают нашей атмосферы благодаря солнечному ветру. Скорость такого ветра составляет от 10 до более 2000 км в секунду, поэтому выбросы Солнца ударяют о магнитное поле Земли спустя 21 час. Однако магнитное поле отталкивает частицы, летящие к нам из космоса. От чего и происходят волнения магнитосферы, называемые магнитными бурями.

Возмущения могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Когда они прекращаются, магнитное поле возвращается в нормальное состояние - "давления" солнечного ветра больше нет.

Солнечные бури представляют наибольшую угрозу космическим аппаратам (спутникам, станциям), но также могут повлиять на наземную электротехнику.

Что касается влияния на здоровье человека - к сожалению, не было проведено достаточно исследований, чтобы сделать определенные выводы. Однако все больше люди доказывают ее негативное влияние на организм.

Метеочувствительные начинают в такой период испытывать головные боли, усталость, общее болезненное состояние, которое может длиться в пик геобури или после ее завершения. Также есть те, кто предчувствует скорое возмущение.

В такие периоды необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Метеопатам рекомендуется больше высыпаться, избегать стрессовых ситуаций, не перегружать себя физическими нагрузками. Также следует соблюдать диету – есть больше овощей и фруктов, пить много воды. Нужно отказаться от алкоголя, жирной тяжелой пищи. А для успокоения – пить травяные успокаивающие сборы и гулять на свежем воздухе.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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