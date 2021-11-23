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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 ноября 2021 в России и мире

12:20:0311/23/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 23 ноября 2021 года.

23 ноября - Праздник собак и доброты «Wolfenoot». Фото: Pixabay.com

• День вставания с той ноги
• День памяти святого Георгия Победоносца
• Международный день акварели (World Watercolor Day)
• Праздник собак и доброты «Wolfenoot»
• Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity)
• День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия
• День Фибоначчи (Fibonacci Day)
• День памяти священномученика Милия Персидского
• Католический праздник святого Климента (St. Clement`s Day)
• Международный день имидж-консультанта (International Image Consultant Day)
• День «Скушай клюкву» (Eat A Cranberry Day) - США
• День эспрессо (National Espresso Day) - США
• День орехов кешью (National Cashew Day) - США
• День инженера (Dia Nacional do Engenheiro) - Португалия
• День дорожной полиции - Казахстан
• День благодарности труду (Kinro-Kanshya no Hi) - Япония
• День святого Георгия (Гиоргоба) - Грузия
• День инженера-электрика (Dia do Engenheiro Eletricista) - Бразилия
• День военно-морского флота (Dia de la Armada) - Мексика
• День сериала «Доктор Кто» (Doctor Who Day) - Великобритания
• День начала противостояния - Южная Осетия
• День отречения (Repudiation Day) - США
• День литовских воинов (Lietuvos kariuomenes diena) - Литва
• День Рудольфа Майстера (Rudolf Maister Day) - Словения
• День Геродота - Греция
• Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра, Михаила
• Родион и Ераст (Ераст - Крепкий наст, Родион Ледолом)

Важные события

• 23 ноября 1763 года учреждена Медицинская коллегия в России
• 23 ноября 1852 года в Англии начали использовать первые почтовые ящики
• 23 ноября 1920 года основана военно-воздушная академия имени Жуковского
• 23 ноября 1923 года запатентована первая электробритва

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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