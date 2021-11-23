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Потрошитель из Гая Александр Лазарев ждет суда в СИЗО: в гайской резне убиты и изнасилованы три студентки. Одной бы 22 ноября исполнилось бы 18 лет

4:49:2211/23/2021,Дарья Костина
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Подозреваемого в жесточайшем убийстве задержали не сразу, а через три дня: 29-летний орчанин ранее судимый орчанин — Александр Лазарев совершил еще одно преступление - угнал машину в родном Орске. Подробно всю историю можно почитать здесь. Суд отправил рецидивиста Лазарева в СИЗО на 2 месяца, до 30 ноября этого года.

В Гае в квартире на ул. Молодежной 30 сентября нашли голые тела молодых девушек 17, 18 и 19 лет с колото-резанными ранами грудной клетки и живота. Фото: Дарья Костина / «Курьер.Среда»
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Наверняка маленький Гай - город горняков, еще долго будет «греметь» на просторах Интернета, а все из-за по-настоящему зверскому тройному убийству молодых студенток. Эту историю «Курьер.Среда» рассказывал совсем недавно: в Гае в квартире на ул. Молодежной 30 сентября нашли голые тела молодых девушек 17, 18 и 19 лет с колото-резанными ранами грудной клетки и живота. Выяснилось, что погибшие — студентки гайского медколледжа. Все три девушки приехали учится в Гай из маленьких деревень Башкирии. Подозреваемого в жесточайшем убийстве задержали не сразу, а через три дня: 29-летний орчанин ранее судимый орчанин — Александр Лазарев совершил еще одно преступление - угнал машину в родном Орске. Подробно всю историю об Александре Лазареве можно почитать на "Курьер.Среда".

Суд отправил рецидивиста Лазарева в СИЗО на 2 месяца, до 30 ноября этого года. Обвиняемому в зверской расправе над студентками вменяют 5 статей, в том числе за изнасилование и порчу имущества, ведь при попытке скрыть следы преступления, Лазарев поджег съёмную квартиру девушек. Кстати, позже Лазарев сознался в еще одном преступлении: в августе этого года, после освобождения с мест не столь отдаленных, 29-летний орчанин изнасиловал девушку. Но жертва не обратилась в полицию. Об этом ранее журналистам рассказывал начальник отдела криминалистики областного управления Следственного Комитета Дмитрий Анненков.

- В ходе расследования мы установили еще одно изнасилование. Лазарев освободился в июле 2021-го, а уже в августе произошло изнасилование, которое было "латентное": потерпевшая не подавала заявление в органы. Она, как мы считаем, чудом избежала смерти. В последних показаниях Лазарев говорил, что был бы не против убить и её, но, не сложились обстоятельства. Лазарев не был знаком с убитыми студентками, - рассказывал Дмитрий Анненков.

Итак, как мы уже говорили, время очередного судебного заседания по поводу «Гайской резни» совсем близко, «Курьер.Среда» 22 ноября попытался в очередной раз поговорить с адвокатом Лазарева Ириной Санжиевой. Однако защитник убийцы напомнила уговор с ее подзащитным.

- Я не даю комментариев. Мой подзащитный против, как и ранее. Я комментировала только одному изданию, - поделилась адвокат Лазарева Ирина Санжиева.

Между тем, одной из убитых Лазаревым девушке 22 ноября был день рождения - студентке бы исполнилось 18 лет. На данный момент Александру Лазареву грозит пожизненный срок, который он, возможно, будет отбывать в родных краях — в Соль-Илецком «Черном дельфине».

22 ноября одной из жертв Лазарева исполнилось 18 лет. Фото: Дарья Костина / «Курьер.Среда»

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