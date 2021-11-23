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В Бердске вакцинация выполнена на 100%, заявил главный санитарный врач Виктор Матко, но ковидный госпиталь трещит по швам

6:09:0911/23/2021,Алина Бурова
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На аппаратном совещании главврач Бердска Алла Дробинская докладывала, что на территории города, несмотря на проводимые мероприятия по вакцинации, сохраняется высокий уровень заболеваемости.

Виктор Матко рассказал о коронавирусе, вакцинации и QR-кодах. Фото: Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Главный санитарный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Бердске» Виктор Матко рассказал о темпах вакцинации и введении QR-кодов в Бердске.

Как упомянул Виктор Матко, для благополучия населения необходимо, чтобы люди были вакцинированы на 95%. По словам специалиста, вакцинация взрослого населения в Бердске осуществляется согласно плану.

- В связи с выходом постановления об отдельных группах населения, Алла Николаевна докладывала, что доля вакцинированных выполнена в этой группе на 100%. Это 37 тысяч взрослого населения. Имеется ввиду ограничение первой вакцинации. 25 ноября будет подтверждена окончательная статистика этой группы населения,- сказал Матко 23 ноября.

Отметим, что вчера, 22 ноября, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская на аппаратном совещании главы докладывала и об ежедневной отправке тестов на определение новой коронавирусной инфекции. Так, ежедневно из Бердска отправляется от 400 до 450 тестов на проверку в лабораторию. По словам Дробинской, несмотря на меры вакцинации, на территории Бердска сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В настоящее время в инфекционном госпитале находятся около 162 пациентов. Отметим, что изначально инфекционный госпиталь был рассчитан на 90 мест.

О рассуждениях Виктора Матко о QR-кодах в Бердске и распространении данного введения - читайте в ближайшее время.

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коронавирустемпыКовидВакцинация.постановление санитарного врача
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