В Бердске вакцинация выполнена на 100%, заявил главный санитарный врач Виктор Матко, но ковидный госпиталь трещит по швам

Главный санитарный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Бердске» Виктор Матко рассказал о темпах вакцинации и введении QR-кодов в Бердске.
Как упомянул Виктор Матко, для благополучия населения необходимо, чтобы люди были вакцинированы на 95%. По словам специалиста, вакцинация взрослого населения в Бердске осуществляется согласно плану.
- В связи с выходом постановления об отдельных группах населения, Алла Николаевна докладывала, что доля вакцинированных выполнена в этой группе на 100%. Это 37 тысяч взрослого населения. Имеется ввиду ограничение первой вакцинации. 25 ноября будет подтверждена окончательная статистика этой группы населения,- сказал Матко 23 ноября.
Отметим, что вчера, 22 ноября, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская на аппаратном совещании главы докладывала и об ежедневной отправке тестов на определение новой коронавирусной инфекции. Так, ежедневно из Бердска отправляется от 400 до 450 тестов на проверку в лабораторию. По словам Дробинской, несмотря на меры вакцинации, на территории Бердска сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В настоящее время в инфекционном госпитале находятся около 162 пациентов. Отметим, что изначально инфекционный госпиталь был рассчитан на 90 мест.
О рассуждениях Виктора Матко о QR-кодах в Бердске и распространении данного введения - читайте в ближайшее время.