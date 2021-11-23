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Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от коронавируса

1:53:4711/23/2021
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ПЦР-тест нужно сдавать два раза, для того, чтобы удостовериться в выздоровлении.

Как убедиться в том, что вы окончательно выздоровели от коронавируса? Фото: Pixabay.com

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов рассказал о том, какие анализы нужно сдавать, чтобы убедиться в полном выздоровлении от COVID-19. По словам экспертов, отрицательный результат ПЦР-теста совсем не говорит о том, что в организме переболевшего человека больше нет вируса. Специалисты считают, что для того, чтобы окончательно убедиться в том, что вы не болеете коронавирусом, нужно сдать пробу из носоглотки, а потом анализ крови, пишет портал Радио Sputnik.

– После перенесенного ковида необходимо сдавать два ПЦР-теста. Между анализами должно пройти не больше трех дней. А когда результаты тестов, которые были сданы через носоглотку стали окончательно отрицательными, нужно сдать еще и анализ крови. Тогда можно быть спокойны, – сообщил доктор.

Также медик заявляет, что необходимо проверять и уровень антител в организме. Мужчина считает, что идеальным результатом таких анализов станут следующие показатели: достаточный уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это будет говорить о том, что вы перенесли острую стадию порядка месяца назад.

– Вирус исчезает из носоглотки очень быстро и если его там не обнаружили, это не значит, что вируса нет в организме совсем. Вирус может перетечь из носоглотки в легкие, в кровь или в кишечник. Также эксперт напомнил о том, что вакцинация может помочь избежать повторного заражения.

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