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В Бердске труп 34-летнего Егора Коваленко обнаружили в гараже после пожара в ГСК на ул. Черемушной

1:59:1011/23/2021,Анастасия Солодкова
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Возгорание в гаражном боксе ГСК «Автолюбитель-17» произошло из-за неправильной эксплуатации электроплитки с одной конфоркой. Расследование смерти передали в Следственный комитет.

При тушении пожара в гараже Бердска нашли погибшего. Фото: "Курьер.Среда"

Во вторник стали известны подробности трагедии, произошедшей в одном из гаражных кооперативов Бердска. Напомним, что в начале 10-го утра 22 ноября в гараже на ул. Черемушной был обнаружен труп мужчины. В полицию об этом сообщила бердчанка, которая отправилась на поиски пропавшего. Прибывшие на место происшествия медики отделения скорой помощи Бердской ЦГБ констатировали смерть.

Как оказалось, в ГСК «Автолюбитель-17» погиб 34-летний Егор Коваленко. По информации пресс-центра мэрии, в гаражном боксе №13 произошел пожар. Его причиной стала неправильная эксплуатация электрической плитки с одной конфоркой. По данным бердского отдела надзорной деятельности, после обнаружения погибшего в гараже материалы расследования переданы в Следственный комитет.

По предварительным данным, Коваленко скончался от отравления угарным газом. Хотя возгорание было небольшим — на площади не более одного квадратного метра. Как сообщалось ранее, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Следствие назначило ряд экспертиз для установления истинной причины гибели молодого бердчанина и того, что послужило поводом для воспламенения в гараже.

«Курьер.Среда» ранее рассказывал, что 19 ноября в Бердске на улице нашли мертвую неизвестную женщину. Ее личность и причины смерти устанавливаются. А 15 ноября на льду реки Берди обнаружили труп рыбака. Спасатели доставили тело на берег и передали полицейским.

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