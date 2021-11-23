Народная артистка РФ Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию в 40 тыс. рублей

В России певица Роксана Бабаян считает, что выплата в 40 тыс. рублей – копеечная пенсия. А ранее некоторые артисты также жаловались на размер пенсионных выплат. Например, Елена Проклова, Наталья Гвоздикова, Людмила Поргина также заявляли, что их не устраивает количество финансовых переводов от государства в качестве пенсии. Исполнительница хита «Нельзя любить чужого мужа» сказала, что получает копейки.
– Пенсия у меня очень маленькая, получаю копейки. Хорошо, что есть звание народной артистки России. С ним у меня получается 40 тыс. рублей, – сообщает женщина.
Также Бабаян заявила, что никогда не копит деньги на черный деньги, потому что не принимает этого понятия. Однако артистка иногда дает в займы большие суммы денег. В России средняя сумма пенсионной выплаты на 1 января 2021 года составила 16 789,48 рубля.