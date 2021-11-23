Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Народная артистка РФ Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию в 40 тыс. рублей

2:27:5011/23/2021
0

Певица считает, что на такую пенсию прожить невозможно.

Размеры пенсий в России. Фото: Pixabay.com

В России певица Роксана Бабаян считает, что выплата в 40 тыс. рублей – копеечная пенсия. А ранее некоторые артисты также жаловались на размер пенсионных выплат. Например, Елена Проклова, Наталья Гвоздикова, Людмила Поргина также заявляли, что их не устраивает количество финансовых переводов от государства в качестве пенсии. Исполнительница хита «Нельзя любить чужого мужа» сказала, что получает копейки.

– Пенсия у меня очень маленькая, получаю копейки. Хорошо, что есть звание народной артистки России. С ним у меня получается 40 тыс. рублей, – сообщает женщина.

Также Бабаян заявила, что никогда не копит деньги на черный деньги, потому что не принимает этого понятия. Однако артистка иногда дает в займы большие суммы денег. В России средняя сумма пенсионной выплаты на 1 января 2021 года составила 16 789,48 рубля.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгисредствапенсииВыплаты.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вас устраивают размеры пенсионных выплат?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске учителей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не отстранили от работы
2:17:29 11/23/2021
В Бердске учителей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не отстранили от работы
Очень феерические открытки для каждого художника в Международный день акварели 23 ноября
2:15:32 11/23/2021
Очень феерические открытки для каждого художника в Международный день акварели 23 ноября
У трех знаков зодиака неделя с 22 по 28 ноября 2021 года будет очень тяжелой
2:14:05 11/23/2021
У трех знаков зодиака неделя с 22 по 28 ноября 2021 года будет очень тяжелой
Как связан «Юрьев день» и день святого Георгия Победоносца: удивительные факты истории Руси
2:00:43 11/23/2021
Как связан «Юрьев день» и день святого Георгия Победоносца: удивительные факты истории Руси
БердскВ Бердске труп 34-летнего Егора Коваленко обнаружили в гараже после пожара в ГСК на ул. Черемушной
1:59:10 11/23/2021
В Бердске труп 34-летнего Егора Коваленко обнаружили в гараже после пожара в ГСК на ул. Черемушной
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от коронавируса
1:53:47 11/23/2021
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от коронавируса
Всех Георгиев и Жориков с днем Георгия Георгия Победоносца: красивые открытки и душевные поздравления 23 ноября
1:45:36 11/23/2021
Всех Георгиев и Жориков с днем Георгия Георгия Победоносца: красивые открытки и душевные поздравления 23 ноября
Грешно ли работать 23 ноября в день святого Георгия Победоносца?
1:30:24 11/23/2021
Грешно ли работать 23 ноября в день святого Георгия Победоносца?
Родион и Ераст: почему рожденные 23 ноября получат счастье, удачу и здоровье. Почему молитва нищего сегодня очень быстро доходит до Бога
1:00:46 11/23/2021
Родион и Ераст: почему рожденные 23 ноября получат счастье, удачу и здоровье. Почему молитва нищего сегодня очень быстро доходит до Бога
БердскПогода в Бердске 23 ноября 2021: сильный юго-западный ветер, но очень теплая погода прогнозируется на сегодня
11:30:31 11/22/2021
Погода в Бердске 23 ноября 2021: сильный юго-западный ветер, но очень теплая погода прогнозируется на сегодня