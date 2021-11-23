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В Бердске учителей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не отстранили от работы

2:17:2911/23/2021
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Им нужно было пройти вакцинацию до 21 ноября, но этого сделано не было.

В Бердске не отстранили от работы не привитых сотрудников учреждений. Фото: Pixabay.com

В Бердске учителя школы искусств «Весна», отказавшиеся от прохождения вакцинации от коронавируса, вышли на работу. Руководство не стало отстранять их от работы. Педагоги работают в штатном режиме, встречаются на рабочих местах с директором и завучем на рабочих местах, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на собственный источник. Также на сайте администрации не появлялось никаких указов об отстранении не привитых сотрудников от работы.

Некоторое время назад мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что всех сотрудников школы искусств, которые не хотят прививаться от коронавируса, придется отстранить от работы, также планировалось, что до работы не будут допущены более 200 работников «Комбината бытовых услуг», которые тоже не хотели ставить прививку. Пройти вакцинации им нужно было до 21 ноября.

– Все сотрудники городского управления уже привиты, а вот информацию о городских учреждениях мы планируем запрашивать через руководителей, – сообщается в пресс-службе администрации города.

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прививкакоронавирусКовид вакцина
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