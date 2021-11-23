У трех знаков зодиака неделя с 22 по 28 ноября 2021 года будет очень тяжелой

Мы только что вошли в Зону Благодарения. Переступите порог и окунитесь в мир смешанных чувств и противоречивых чувств некоторых знаков зодиака.
Эта неделя будет сложной для трех знаков зодиака, начиная с 22 ноября 2021 года.
Это очень сложный сезон для Овна, Скорпиона и Стрельца, поскольку всегда есть такой подтекст, что каждый легко принимает праздничный дух, хотя на самом деле многие люди либо негодуют, либо это вызывает у них депрессию, пишет Your Tango.
Неблагоприятная реакция на такую неделю, как эта, будет усугубляться, в частности, двумя лунными транзитами.
Луна напротив Сатурна и Луна в квадрате с Марсом. Хотя общее настроение недели может показаться очень домашним и теплым, есть несколько знаков зодиака, которые будут казаться менее домашними и более враждебными.
Нельзя просто лететь сквозь энергию, которую приносят Сатурн и Марс, и когда мы «вынуждены» собираться вместе с семьей, это потенциально может быть рецептом катастрофы.
Из-за нашего места в истории на данный момент есть что вспомнить с точки зрения потерь.
Некоторые знаки зодиака могут чувствовать себя менее чем благодарными за прошедший год, и хотя Лунный квадрат Урана может заставить нас улыбаться здесь или там во время наших воспоминаний, для некоторых знаков зодиака они могут чувствовать давление, заставляя их почувствовать праздничный дух, что также может вызвать негодование .
Для некоторых это тяжелая неделя, и мы храним этих людей в наших сердцах, зная, что исцеляющая энергия остро необходима.
Знаки зодиака, у которых с 22 по 28 ноября 2021 года будет тяжелая неделя:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Чувство негодования и гнева может сопровождать любые ваши усилия на этой неделе, когда вы изо всех сил стараетесь казаться дружелюбным и добрым. Вам нравится идея семейного сборища, и День Благодарения - прекрасная идея для вас, но предыдущие годы научили вас обратному, и поэтому вы можете провести всю неделю в напряжении, ожидая зоны боевых действий, которая станет вашей семьей. вместе.
О, как вы желаете любящего окружения, но вы находитесь под влиянием Луны в квадрате Марса и в некотором смысле сами саботируете себя.
Вы чувствуете благодарность за это время года, но все же не можете перестать предсказывать, что скажет этот человек или как начнутся проблемы. Это одна из тех вещей, которые невозможно выбросить из головы, и из-за этого непрерывного негативного мышления вы можете быть первым, кто, так сказать, «пролечит кровь».
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Все, что касается космического неба на этой неделе, вызывает у вас раздражение, Скорпион, и вы недовольны тем, что сезон Скорпиона больше не наступил. Сезон Стрельцов приближается, и это заставляет вас бросать вызов мнению людей .
Помните, что из всех знаков Зодиака Стрелец - единственный знак, у которого есть оружие, и это может увеличить вашу потребность в словесном нападении на кого-то, что, скорее всего, произойдет за обеденным столом во время Дня Благодарения.
С Moon Square Mars вы почувствуете себя оправданным и могущественным, хотя ваша энергия будет сеять негатив. На этой неделе вас могут обидеть за то, что вы не «плывете по течению», но поток - это то, что вы считаете ложным. Вы можете быть взволнованы, и в ответ вы почувствуете потребность взволновать кого-нибудь еще. На этой неделе вам не будет благодарности.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Что беспокоит вас на этой неделе Стрельца, так это обыденность всего этого. Это сезон, когда все должны вести себя определенным образом, и вы склонны негодовать по поводу поведения леммингов. Это не значит, что вы лишены благодарности; ни в коем случае - вы так же благодарны, как и они, но вам действительно не нравится оправдывать чьи-то ожидания.
Луна в Раке - очень привлекательный транзит для вас, поскольку он позволяет вам сохранять автономию, но это не остановит мир от вращения; от вас ждут, что вы придете, начнете гудеть и будете вести себя так, как будто сегодня не тот день, как в любой другой день.
Вам будет лучше остаться наедине со своими аудиокнигами или провести время с одним хорошим другом. Вся «семья собирается вместе» кажется вам фальшивкой, и вы сожалеете о времени, которое, как вы знаете, придется потратить на «фальсификацию».