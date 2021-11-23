Что такое федеральный регистр ковид-19: как его найти и кого туда вносят

Коронавирус совсем недавно стал для человечества врагом, с которым приходится считаться. Чтобы выяснить, как ведёт себя новая инфекция в отношении целых популяций, государства мира ведут статистику. Анализ этой информации – один из ключей к остановке пандемии коронавируса.
Одни статистические данные найти легко, например, количество заражённых, излеченных и погибших, другие доступны лишь узкой прослойке пользователей. Ограниченной открытостью обладает Федеральный регистр больных COVID-19 – важнейшая часть отечественного электронного ресурса о коронавирусе. База данных создана 31 марта 2020 года по постановлению российского Правительства №373.
Легко найти – сложно войтиАдрес регистра в интернете – один из первых результатов поиска. Комбинация covid19.egisz.rosminzdrav.ru в строке браузера открывает перечень ресурсов Минздрава, первый из которых ссылает на заветную базу.
Увидеть регистр можно, вбив логин и пароль. Ресурс предлагает использовать учётную запись «Госуслуг». Если она будет принадлежать обычному россиянину, вместо данных пользователь увидит техническую ошибку.
Доступ к регистру имеет далеко не каждый представитель Минздрава, что уж говорить о рядовых медиках. Некоторые СМИ пишут, что открыть базу могут только члены Правительства и представители администрации президента.
Инструкция по использованию регистра, доступная в интернете, говорит, что представители органов власти и медицинских учреждений могут получить доступ, если подадут заявку с квалифицированной электронной подписью. Система позволят мгновенно отзывать доступы по необходимости.
Такие меры защиты неудивительны, если учесть характер информации. Регистр содержит личные данные каждого пациента и подробности его лечения.
А что внутри?Регистр выглядит, как огромная таблица, разбитая на разделы. Поводов для включения туда, судя по инструкции, три. Это положительный результат ПЦР-исследования, постановка диагноза лечащим врачом без тестирования и наличие пневмонии – распространённого коронавирусного осложнения.
Информация на пациента появляется в базе в течение двух часов после подтверждения. Это и паспортные данные, и СНИЛС, и медицинское страхование, и учреждение, где проходит лечение.
Отдельные разделы посвящены анализам, ежедневному наблюдению, контактным лицам пациента, посещению других стран накануне болезни. Регистрируется госпитализация, перевод между больницами, протоколы лечения и исход коронавируса.
Исключению из регистра подлежат те, кто выздоровел или погиб. Удаление ошибочных записей из базы проводится только через техподдержку по запросу медицинской организации.
В отдельных СМИ предполагают, что регистр может содержать данные по массовой вакцинации россиян.