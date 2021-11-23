Блогер и телеведущий из Новосибирска Дава признался, что скучает по родному городу

Блогер, а теперь и ведущий телепередачи "Дом-2" Давид Манукян рассказал, что скучает по Новосибирску. Даве задали вопрос на его странице в Instagram. Танцор, музыкант, которому 28-лет признался подписчикам, что ему не хватает родного края. Также молодой человек заявил, что помнит все места, с которых начинал и жителей Новосибирска.
– Я не стал другим человеком, не зазвездился, стараюсь оставаться простым человеком. Помню всех людей, которые были рядом со мной, когда я только начинал свой путь, а сейчас я очень сильно скучаю по родному городу. По тем местам в Новосибирске, где мы записывали свои первые видео, – сообщил Дава.
Также видеоблогер предложил пользователям поделиться с ними историей своего успеха и рассказать, с чего он начинал. Мужчина спросил у подписчиков, интересно ли это им.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Тольятти местные жители пожаловались на сотрудников морга. По словам заявителей, работники требует выплачивать деньги за каждую мелочь, а когда, близкие погибших отказываются, они изымают тела их родственников из холодильников и помещают либо на полу либо рядом с батареей. Следственный комитет и прокуратура уже начали проведение проверки по данному факту.