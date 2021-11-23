Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 23 ноября 2021 года

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь во вторник, 23 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет Your Tango.
Но что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро во вторник?
Что ждет вас в ежедневном чтении карт Таро вашего знака зодиака во вторник, 23 ноября 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая
Вы попадаете в крысу, и это стоит вам денег. Будь осторожен. Он захочет избежать самоуспокоенности ..
Измените ситуацию. Попробуйте что-то совершенно иное, чем то, что вы делали раньше. Напомните себе, что ничего не меняется, пока что-то не изменится.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Императрица, перевернутая
Трудно исключить тот факт, что то, что вы хотите или в чем нуждаетесь, вам больше не доступно.
Вы имеете дело с человеком, который решил, что больше не собирается вкладывать деньги в отношения.
Даже если вам сложно осознать это, ему придется исключить условия и перейти к будущему.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Двойка Жезлов
Возможно, вы пытаетесь и обдумываете идею того, как потратить немного денег, в которые недавно вошли.
Вы можете подумать о том, чтобы разделить свою прибыль и купить что-нибудь для себя, а также использовать часть этого для покупки подарка до пика праздничного сезона на следующей неделе.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: восьмерка пентаклей, перевернутая
Дела для вас начинают немного замедляться, и теперь вы, наконец, снова можете ориентироваться.
Это прекрасное время для вас, чтобы наверстать упущенное из уроков и вернуться к областям, над которыми вам нужно работать и улучшать.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Девятка Жезлов
Вы не можете заставить кого-то быть мотивированным, если он решил, что его не интересует то, что вы делаете.
Вы можете только сделать предложение и надеяться, что они поступят правильно для себя и что вы тоже выиграете. Не позволяйте себе быть на попрошайничестве.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Иерофант
Даже если вы, возможно, захотите отойти от того, что всегда делалось, сейчас, возможно, не самое подходящее время.
Возможно, лучше присоединиться к организации, которая разделяет ваши цели, особенно если вы пытаетесь войти в сферу некоммерческой деятельности.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Десятка Кубков
Вы испытываете сильные эмоции, и хорошо, что у вас есть система поддержки, которая держит вас подотчетным.
Не позволяйте себе снова впадать в изоляцию. Прислушиваться к своему внутреннему голосу - это хорошо, но также хорошо иметь подтверждение чему-либо.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая
Проект или работа, которую вы пытаетесь выполнить, могут оказаться скорее обузой, чем активом.
Для вас важно делать вещи, которые имеют бизнес-смысл, а не просто дают вам чувство цели. Возможно, вам придется решить, хотите ли вы продолжить в новом году.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая
Пора сдаться и перестать спорить с кем-то, кто решил, что все и все, что вы говорите, неправильно.
Вместо того, чтобы тратить время и дыхание на попытки изменить динамику, помните, что вы можете работать только над собой.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Тройка Мечей
Вы вступаете в поистине творческое время, чтобы использовать свое воображение с максимальной пользой.
Это прекрасное время для вас, чтобы положиться на свою проницательность и интуицию, особенно если вы получали отзывы от других о том, что они будут платить вам за работу, которую вы делаете в качестве хобби.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Туз Кубков
Это идеальное время, чтобы попытаться создать семью. Вы вступаете в период пика фертильности и, возможно, сможете зачать ребенка, которого захотите.
Если вы не пытаетесь забеременеть, у вас есть энергия для реализации новой идеи.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Справедливость
Некоторые вещи могут быть несправедливыми по отношению к вам или другим прямо сейчас. Но это не значит, что ничего не может измениться.
Это может быть, когда вам нужно более активно заниматься ведением блога или юридическими вопросами.