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Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 23 ноября 2021 года

3:33:4911/23/2021,Ария Гмиттер
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Трудно исключить тот факт, что то, что вы хотите или в чем нуждаетесь, вам больше не доступно.

Трудно исключить тот факт, что то, что вы хотите или в чем нуждаетесь, вам больше не доступно. Фото: Pixabay

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь во вторник, 23 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет Your Tango.

Но что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро во вторник?

Что ждет вас в ежедневном чтении карт Таро вашего знака зодиака во вторник, 23 ноября 2021 года.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая

Вы попадаете в крысу, и это стоит вам денег. Будь осторожен. Он захочет избежать самоуспокоенности ..

Измените ситуацию. Попробуйте что-то совершенно иное, чем то, что вы делали раньше. Напомните себе, что ничего не меняется, пока что-то не изменится.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Трудно исключить тот факт, что то, что вы хотите или в чем нуждаетесь, вам больше не доступно.

Вы имеете дело с человеком, который решил, что больше не собирается вкладывать деньги в отношения.

Даже если вам сложно осознать это, ему придется исключить условия и перейти к будущему.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Возможно, вы пытаетесь и обдумываете идею того, как потратить немного денег, в которые недавно вошли.

Вы можете подумать о том, чтобы разделить свою прибыль и купить что-нибудь для себя, а также использовать часть этого для покупки подарка до пика праздничного сезона на следующей неделе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: восьмерка пентаклей, перевернутая

Дела для вас начинают немного замедляться, и теперь вы, наконец, снова можете ориентироваться.

Это прекрасное время для вас, чтобы наверстать упущенное из уроков и вернуться к областям, над которыми вам нужно работать и улучшать.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Вы не можете заставить кого-то быть мотивированным, если он решил, что его не интересует то, что вы делаете.

Вы можете только сделать предложение и надеяться, что они поступят правильно для себя и что вы тоже выиграете. Не позволяйте себе быть на попрошайничестве.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Иерофант

Даже если вы, возможно, захотите отойти от того, что всегда делалось, сейчас, возможно, не самое подходящее время.

Возможно, лучше присоединиться к организации, которая разделяет ваши цели, особенно если вы пытаетесь войти в сферу некоммерческой деятельности.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Десятка Кубков

Вы испытываете сильные эмоции, и хорошо, что у вас есть система поддержки, которая держит вас подотчетным.

Не позволяйте себе снова впадать в изоляцию. Прислушиваться к своему внутреннему голосу - это хорошо, но также хорошо иметь подтверждение чему-либо.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая

Проект или работа, которую вы пытаетесь выполнить, могут оказаться скорее обузой, чем активом.

Для вас важно делать вещи, которые имеют бизнес-смысл, а не просто дают вам чувство цели. Возможно, вам придется решить, хотите ли вы продолжить в новом году.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая

Пора сдаться и перестать спорить с кем-то, кто решил, что все и все, что вы говорите, неправильно.

Вместо того, чтобы тратить время и дыхание на попытки изменить динамику, помните, что вы можете работать только над собой.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Тройка Мечей

Вы вступаете в поистине творческое время, чтобы использовать свое воображение с максимальной пользой.

Это прекрасное время для вас, чтобы положиться на свою проницательность и интуицию, особенно если вы получали отзывы от других о том, что они будут платить вам за работу, которую вы делаете в качестве хобби.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Туз Кубков

Это идеальное время, чтобы попытаться создать семью. Вы вступаете в период пика фертильности и, возможно, сможете зачать ребенка, которого захотите.

Если вы не пытаетесь забеременеть, у вас есть энергия для реализации новой идеи.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Справедливость

Некоторые вещи могут быть несправедливыми по отношению к вам или другим прямо сейчас. Но это не значит, что ничего не может измениться.

Это может быть, когда вам нужно более активно заниматься ведением блога или юридическими вопросами.

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знаки зодиакакарты таро
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