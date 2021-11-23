Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 23 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 23 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на вторник, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 23 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Как говорится, «у вас может быть все, но не в одно и то же время», а поскольку Луна напротив Венеры имеет место сегодня, вам может казаться, что вы выигрываете в одной области своей жизни, но в ущерб другой.
Скорее всего, ваши чувства к дому и семье противоречат вашему желанию добиться успеха.В сутках ограниченное количество часов, и вы можете предпочесть работу другим вещам, поскольку вам будет очень приятно знать, что, по крайней мере, у вас есть способность заботиться о себе и быть независимым - даже когда дела дома разваливаются.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Соберись, Телец. В вашей жизни может быть некоторая напряженность, особенно в сфере отношений.
У вас может быть много вещей, которые вы хотите сказать, и это может потребовать важной бумажной работы.
Если вы находитесь в процессе переговоров, это не пройдет для вас гладко.
Вам придется оставаться настороже и острее, понимая, что если для вас что-то очень важно, конфронтация будет неизбежна.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Финансовые проблемы могут вызвать у вас эмоциональное расстройство, так как вы можете почувствовать, что у вас слишком много месяца и недостаточно денег, чтобы прожить до конца этой недели.
Когда Луна находится напротив Венеры, такое напряжение может серьезно сказаться на вашем здоровье.
От того, что вы не можете спать по ночам, до сильного стресса, вам нужно постараться не слишком усвоить происходящее, поскольку это может помешать вашей способности думать и принимать важные решения для решения проблем, с которыми вы сталкиваетесь прямо сейчас.
Рак(21 июня - 22 июля)
Поскольку вы меняетесь изнутри, все остальное в вашей жизни также может быть испытано. Вы ставите под сомнение так много сфер своей жизни, от вашей веры до вашего социального взаимодействия с другими людьми.
Неудивительно, что сегодня вы на грани чуть больше, чем обычно. Имейте в виду, что есть некоторые вещи, которые вы приняли за чистую монету, и теперь, возможно, вам придется пересмотреть свою позицию.
Лев(23 июля - 22 августа)
У вас могут возникнуть разногласия с членами семьи, особенно из-за жесткого и устаревшего образа мышления.
Луна в трине с Марсом выявляет антагонизм в отношении вашего рабочего места и вашей изначальной семьи.
Вы можете прорваться через некоторые старые способы ведения дел и создать для себя новый путь. Возможно, это не сулит ничего хорошего другим, но для вас важно делать то, что лучше для вас.
Дева(23 августа - 22 сентября)
В этот день вам не захочется идти в одиночку. Обязательно обратитесь к друзьям, которые любят вас и заботятся о вас. Не стесняйтесь спрашивать их мнение.
Кто-то может неожиданно сказать что-то, что поможет вам увидеть мир в новом свете.
Вы можете позаимствовать веру кого-то другого во время неуверенности в себе, пока ваша уверенность не вернется туда, где она должна быть.
Весы(23 сентября - 22 октября)
По мере изменения потребностей вашей семьи изменится и ваше внимание. Вы можете увидеть область своей домашней жизни, которая требует пристального внимания, и это может означать, что вы попросите своего начальника о гибком графике работы или найдете альтернативный способ заработать деньги, чтобы вы могли быть ближе к дому.
Длительные поездки на работу, трудные коллеги и все эти другие факторы стресса могут лишить вас возможности сосредоточиться на том, как вы хотите вести свою домашнюю жизнь, когда вы не на работе. Поэтому вам будет важно внести необходимые корректировки и не откладывать их на потом.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Ваши слова обладают силой проявления, и то, что вы сильно чувствуете, может быть воплощено в реальность.
Это хорошее время для создания важной мантры. Запишите, что вы хотите, на листе бумаги.
Спросите себя, как или что вам нужно, чтобы усилить визуализацию и неуклонно сосредотачиваться, чтобы обрести средства для достижения своей цели.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Не стоит недооценивать силу бартера и торговли. Вы можете найти именно то, что вам нужно, и получить это, позволив себе отпустить то, чего вы не хотите, но имеете.
Это может означать продажу предмета другу, который, как вы знаете, давно хотел этого, или просьбу сделать вам одолжение и обменять на задание, которое, как вы знаете, ему нужно, но не может себе позволить иначе.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Сегодняшняя нечестность - это проблема, поскольку вы можете оказаться в состоянии спросить у кого-то его правду, но, возможно, вы ее не получите. Другими словами, они вам лгут.
Они могут попытаться помешать вам увидеть свои недостатки, нарисовав красивую картину будущего, в надежде, что вы останетесь доверчивыми и увидите то, что хотите видеть, а не то, что есть.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Слухи и клевета на рабочем месте могут стать для вас проблемой и вызвать сильное разочарование в других, которые в них участвуют.
И это хорошее время, чтобы сосредоточиться на себе и постараться не уделять слишком много внимания людям, которых вы не можете контролировать или предсказать. Работайте как можно лучше и не волнуйтесь, если вы так же общительны, как и все остальные. Это может быть хорошо.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Старайтесь не позволять себе слишком увлекаться миром фантазий. Одно дело - иметь сильное воображение, но совсем другое дело, когда ты не остаешься на связи с реальностью.
Избегайте излишнего оптимизма, когда есть над чем поработать. Другими словами, не позволяйте себе попасть в ловушку прокрастинации, полагая, что у вас есть время, когда у вас его нет.
Ария Гмиттер, MS, MFA , является старшим редактором журнала YourTango по гороскопам и духовности. Она учится в Школе астрологии Среднего Запада и является членом Астрологической ассоциации Южной Флориды.