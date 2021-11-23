Как добавить QR-код с информацией о коронавирусе в Apple Wallet

QR-код – не первая технология, ставшая для человечества «боевым товарищем» в борьбе со смертоносным коронавирусом. Зародившаяся летом 2021-го система кодов успела к концу года стать повсеместной для регионов России.
Предъявлять QR-код становится всё проще – его сканируют с мобильных приложений, бумажных бланков, скриншотов домашних компьютеров. А недавно у владельцев техники Apple появилась возможность добавить заветный код в Wallet. Это базовое приложение, переводимое как «кошелёк», действительно напоминает виртуальный бумажник с данными банковских, скидочных, бонусных карт, купонов, билетов и пригласительных.
Попадает QR-код в Apple Wallet через сервис Covid Wallet, созданный россиянином Евгением Колотилиным. Разработка бесплатная и удобная – вызвать QR-код на экране позволяет мгновенно, в отличие от поиска в галерее устройства или в стандартном приложении «Госуслуги».
Получаем QR-кодПраво использовать QR-код появляется после завершения курса вакцинации или выздоровления от коронавируса под наблюдением врача. Временный код можно получить после ПЦР-тестирования, всё ещё решается вопрос с возможностью выдавать QR россиянам с высоким уровнем антител IgG.
Как только одно из условий соблюдается, сертификат автоматически отправляется на «Госуслуги» – в раздел сервисов по коронавирусу. Документ содержит картинку с QR-кодом, который можно скачать в удобном формате. Как вариант – сделать скриншот кода.
ДобавляемКак только файл с кодом получен, нужно отправиться на сайт covidwallet.ru, где пользователю сразу предложат загрузить QR. Подойдёт любой из форматов, в котором код был сохранён с «Госуслуг».
Другой вариант – открыть сайт с мобильного устройства Apple и отсканировать QR откуда угодно, хоть с бумажного носителя.
В ответ на действие сервис сформирует карточку для Wallet. Разрешение на её показ понадобится подтвердить на устройстве. Последний шаг – нажать кнопку «добавить», чтобы QR-код отображался на всех связанных устройствах Apple.
ПредъявляемБыстрый доступ к карточке с кодом будет предоставлен по двойному нажатию на кнопку разблокировки мобильного. QR понадобится на входе в заведения общепита, торговые центры, точки развлечений и досуга, культурные и спортивные учреждения. В зависимости от региона список может немного отличаться.
Ноябрьский законопроект, который скоро рассмотрит Государственная Дума, предлагает проверять коды не только в общественных местах, но и в поездах и самолётах. Если закон примут, система будет действовать с 1 февраля до 1 июня 2022-го. Возможно, эта мера позволит снизить темп заболеваемости, создав свободные от коронавируса зоны.
Продуктовые магазины и аптеки доступа по QR требовать не будут. Детей до 18-ти пока не обязывают носить коды. Россияне с медотводом от вакцинации должны будут регулярно проходить ПЦР-тестирование.