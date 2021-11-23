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Общероссийский народный фронт назвал новые схемы обмана от мошенников

4:40:0911/23/2021
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Новосибирск попал в тройку лидеров по таким преступлениям.

Мошенники придумали новый способ обмана. Фото: Pixabay.com

В России торговые онлайн-площадки заняли второе место, среди методов для мошенников, которые овладевают чужими счетами и деньгами. Об этом говорится в рэнкинге Общероссийского народного фронта. Вывод делаются, основываясь на заявлениях граждан о том, что они стали жертвами мошенников. Мошенники стали пользоваться торговыми площадками даже чаще, чем телефонным мошенничеством, представляясь сотрудниками полиции. На первом месте по популярности среди мошенников расположилась такая афера, как "звонок из банка". Эксперты, считают, что мошенничество на торговых площадках опасно тем, что в него привлекают несовершеннолетних.

Жалобы на подобные мошеннические выходки поступили за пол года из 335 городов России. В десятку самых популярных городов по такому критерию попали только мегаполисы. На первом месте оказалась столица, на втором – Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Новосибирск. Впервые жалоба на мошенничество такого типа поступила еще весной прошлого года, пишет портал Известия.

По словам представителей ОНФ такой прирост может быть связан с тем, что люди пытаются сэкономить деньги, покупая товары, которые уже использовались другими владельцами или же наоборот: люди распродают все, что им не нужно, что заработать на этом. Особенно актуально это в период пандемии.

– Всех жертв мошенники просят перейти в мессенджеры, а потом отправляют им подозрительную ссылку, которая помогает раскрывать данные человека, который оказался на нужной им платформе, – говорит Евгения Лазарева.

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