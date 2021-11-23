Погибшие в огненной аварии в Болгарии туристы ехали в Стамбул

Автобус с 52-я пассажирами, который попал в аварию и загорелся, ехал в Стамбул на экскурсию. Об этом сообщил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. БТА сообщает, что автобус с пассажирами останавливался на заправочной станции за час до аварии. Остановка была совершена около Софии. Затем автобус продолжил движение и произошло ДТП с возгоранием, в результате которого скончались 45 человек.
Семерым пассажирам удалось выжить. Они получили многочисленные травмы и были госпитализированы в медучреждение для оказания первой помощи. Также по предварительной информации, после аварии двери автобуса оказались заблокированными, что и помешало людям выбраться из него.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что блогер и телеведущий Давид Манукян, который является уроженцем Новосибирска заявил, что скучает по родному городу. Об этом рассказал своим подписчикам в аккаунте Instagram. Также мужчина добавил, что остался таким, какой и был до своей популярности и помнит всех людей, с которыми они начинали свой путь.