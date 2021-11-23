Глава Чечни Кадыров призвал указывать в СМИ национальности всех преступников

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что нужно указывать национальность каждого человека, совершившего злодеяние. Так управленец отреагировал на мнения людей, которые выступили против предложения чеченского парламента о запрете на национальность преступника в СМИ.
– Если все считают, что национальность преступника нужно указывать, тогда я иду вам навстречу, давайте указывать в каждом деянии, которое совершают правонарушители и не делать никаких исключений. Например, если за девять месяцев текущего года было совершено более 1,5 млн преступлений, большая часть из них совершена не кавказцами. Среди них изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои, каннибализм и другие. Но не во всех из них указаны национальность и вероисповедание подозреваемого, – сообщил Кадыров.
Также Кадыров сообщил, что сторонники свободы слова соблюдают такой закон только в том случае, когда преступления совершены кавказцами. Аргументировал глава Чечни свои слова тем, что его предложение поможет выявить, кто совершает больше преступлений.