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Новосибирская семья с детьми терпит бедствие на яхте посреди Индийского океана. Австралия и Новая Зеландия отказываются им помогать из-за ковида

5:27:5611/23/2021
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Власти этих страны отказываются даже передавать продуты и воду на борт судна.

Судно российской семьи терпит бедствие. Фото: Pixabay.com

В эту минуту в Индийском океане терпит бедствие яхта, на борту которой находится семья с двумя детьми из Новосибирска. Семейство отправилось в кругосветное путешествие, однако сейчас у них заканчивается пресная вода. Также необходимо провести ремонтные работы яхты. По непонятным причинам иностранные порты отказываются принимать судно.

Представители Австралии и Новой Зеландии завили, что семья может нести опасность для населения страны в виде коронавирусной инфекции. При условии, что семья находится в путешествии уже 11 недель и изолирована от общества. Власти этих страны отказываются даже передавать продуты на борт водного судна. Сейчас яхта под названием "Леди Мэри" держит свой путь к Французской Полинезии. С семьей Клочковых пытаются связаться, что помочь им.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что 33 взрослых и 12 детей скончались в результате аварии в Болгарии. Там автобус попал в ДТП и загорелся, а его двери оказались заблокированными, из-за чего пассажиры не смогли выбраться из салона. Удалось выжить только семерым пострадавшим, которые сейчас госпитализированы в медучреждения.

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ЧПморесудно"Леди Мери".
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Почему страны отказываются помогать российской семьей?

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