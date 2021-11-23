Крик души: как работать родителям, если группы в детсаду Бердска всегда на карантине?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал родитель:
Добрый день! В детском саду (ПОКА НЕ ПУБЛИКУЕМ название - выясняем - ред.) из месяца в месяц издеваются над родителями и детьми. Группы практически непрерывно закрываются либо на карантин по ковиду, либо по орви. Иногда дети ходят в сад неделю из месяца, иногда один карантин плавно переходит в другой. Хотя дети болели всегда, были ситуации в прошлом году, что работала группа и с 1 ребёнком. Сейчас закрываются группы даже если в группе 8 человек и более! Администрация объявляет, что если 20 % детей нет в группе, то карантин по орви, а это, примерно, 5 человек получается могут болеть всего, если в группе 23 человека. А самая большая проблема, что медики выводят из группы совершенно здоровых детей, потому что родители тут же идут в поликлинику, где им говорят, что ребёнок полностью здоров, выдают справку, но посидев пару-тройку часов в очереди с больными..... вы сами все поняли.
Такое ощущение, что на это и расчёт. Некоторые воспитатели совершенно честно признаются, что не слышали, как ребёнок кашлял и не понимают, по какой причине медик его выводит из сада. В общем, в адекватности медицинского персонала садика все уже давно стали сомневаться. И также непонятно, если закрывается группа по орви, остались же здоровые дети, почему их не распределить в дежурные группы? Почему всех домой? Неужели всех нас готовят к тому, что мы устанет сидеть дома с детьми, нам их просто кормить нечем будет. А такая ситуация уже сегодня во многих семьях нашего садика, никому не нужен работник, который на больничном с ребёнком сидит постоянно, у многих нет рядом родственников, у кого-то нет даже мужа, как быть? Как работать? А потом спасение для всех - вакцинация детей и ходите в сад спокойно.