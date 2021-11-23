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Каннибал из Ленобласти, у которого труп выпал из багажника во время ДТП, год скрывался от следствия и прятался на чердаке после первого убийства

6:16:5511/23/2021
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Молодой человек заявил в суде, что с удовольствием бы повторил содеянное.

Каннибал заявил, что с удовольствием бы повторил содеянное. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге каннибал заявил, что он признает вину и раскаивается, но не жалеет о том, что совершил первое преступление. Тогда в 2020 году молодой человек зарезал свою первую жертву прямо в парке, чтобы попробовать его мясо на вкус. С того самого момента сотрудники правоохранительных органов не могли раскрыть данное преступление, потому что убийца прятался на чердаке. А задержали его случайно, он устроил нашумевшее ДТП, в результате которого труп его очередной жертвы выпал из автомобиля на проезжую часть.

Известно, что убитый мужчина, которому было 50 лет, был лично знаком со своими убийцами. Его пырнули ножом во время словесного конфликта, а если бы не данный инцидент с телом при аварии, неизвестно, преступники и вовсе могли бы остаться безнаказанными.

Когда тело выпало из машины на дорогу, все трое быстро убежали с места происшествия, однако сотрудники полиции и уголовного розыска смогли отыскать их в этот же день. Одному из них придется нести ответственности не только за убийство, но и за каннибализм – 23-летнему Егору Комарову.

Молодой человек рассказал, что первую жертву: 38 летнего мужчину, он зарезал в парке "Сосновка". Труп мужчины он спрятал в трубе, а перед этим отрезал своей жертве язык, чтобы попробовать его на вкус. Также подозреваемый рассказал, что ему не понравилось мясо на вкус. Но в суде он сказал, что хотел бы попробовать еще раз.

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убийствомясоканнибалРозыск.
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