В Бердске перестали считать смерти от коронавируса. Летальную статистику знает только главный врач ЦГБ Бердска

В ЦГБ Бердска заявили, что статистика о количестве летальных исходов среди бердчан, сформированная в соответствии с административно-территориальным делением региона вызванных заболеванием COVID-19, не ведется. Количество смертей среди вакцинированных против ковида в ЦГБ Бердска не зафиксировано.
Отметим, что «Курьер.Среда» направлял официальный запрос в бердское учреждение здравоохранения. Ответ от ЦГБ поступил 22 ноября. Помимо вопросов о регистрации смертей среди взрослого населения Бердска, редакция поинтересовалась о регистрации летальных исходов среди заболевших коронавирусом детей. На этот вопрос администрация лечебного заведения ответила следующим образом:
- В бердской ЦГБ случаев летального исхода среди детей, вызванного заболеванием COVID-19 не зафиксировано,- указали представители администрации поликлиники.
Стоит подчеркнуть, что сегодня, 23 ноября, на пресс-подходе со СМИ главный санитарный врач Бердска Виктор Матко заявил, что у него имеются данные о смертности, однако предоставить их отказался. Специалист сказал, что по этому вопросу следует обращаться напрямую к главврачу Бердска Алле Дробинской.
Редакция «Курьер.Среда» подготавливает запрос в минздрав Новосибирской области о том, почему в Бердске не регистрируют летальные исходы от COVID-19. Поступившая информация будет размещена на сайте дополнительно.
Напомним, что 30 июля главврач Дробинская сообщала число ковидных смертей: с начала 2021 года на конец июля их было 42 случая.
Напомним, что вчера, 22 ноября, Алла Дробинская рассказывала, что несмотря на меры вакцинации, на территории Бердска сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В настоящее время в инфекционном госпитале находятся около 162 пациентов. Отметим, что изначально инфекционный госпиталь был рассчитан на 90 мест.