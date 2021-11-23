В Ленинградской области блокадница с онкологией не дождалась врачей и вскрыла себе живот, чтобы провести операцию

В Ленинградской области блокаднице перенесли срочную операцию, бабушке пришлось самой вскрыть себе живот и сделать операцию. Такую историю рассказала в социальных сетях сотрудница скорой помощи. Известно, что пожилая пациентка болела онкологией.
Позже врачи выяснили, что из-за рака у бабули скопились жидкости в брюшной полости – асцит. По словам врачей, пациентам с таким диагнозом тяжело ходить, лежать и дышать. А Блокадница решила, что вручную сможет произвести себе лапароцентез - сделать надрезы тонким ножом на передней брюшной полости и изъять жидкости.
На данный момент пациентку госпитализировали, она находится под наблюдением врачей, но операцию ей до сих пор не сделали, потому что у нее был диагностирован коронавирус, а хирургическое вмешательство в таком случае не рекомендуется.