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Королева Елизавета II уходит с поста главы государства

6:28:2411/23/2021
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Последний день ее правления - 30 ноября 2021 года.

Королева Елизавета уходит с поста 30 ноября. Фото: pixabay

Накануне стало известно, что власти Барбадоса собираются снять королеву Елизавету II с поста главы государства. Свои полномочия она должна сложить уже 30 ноября. Об этом сообщил член комитета, который занимается данным вопросом, Сулейман Бюльбюля, издательству Bloomberg.

Из этого следует, что впервые за 30 лет британская монаршая особа потеряет одно из своих многочисленных королевств.

- Это монументально, с нашей точки зрения. Это следующий шаг в нашем путешествии – перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией, – сказал Бюльбюля.

Также он отметил, что это чисто символический шаг, так как с 1966 года Барбадос является суверенным государством. 30 ноября Барбадос поставит в качестве президента генерал-губернатора Сандру Мейсон. 

Отметим, что решение о лишении королевы статуса правительницы острова было принято еще два месяца назад, в сентябре.

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