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23.11
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Умер актер из знаменитого сериала «Воронины» Михаил Зубов

6:57:2611/23/2021
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Актер скончался 11 ноября предположительно, от коронавируса.

Актер Михаил Зубов скончался. Фото: Instagram / @m.a.zubov

Актер Михаил Зубов скончался 11 ноября, однако о его смерти стало известно только сегодня. Трагическую новость сообщила подруга артиста Елена Володина в одной из социальных сетей. Известность актера принесла роль в сериале "Воронины". Также мужчина снимался в таких картинах, как «Тренер», «Ищейка», «Капкан для монстра» и «Спасская».

– Ушел из жизни Михаил Зубов, отец Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма, я не знаю, как с этим жить, боже, Миша, прости, – написал подруга покойного.

Актер закончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а затем отучился в школе актерского мастерства «Артанде». Первый съемочный день в кино у артиста состоялся в 2018 году. Ушедший из жизни Зубов занимался не только актрским мастерством, но и продюсированием.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что каннибал из Ленинградской области, труп жертвы которого выпал из багажника автомобиля во время аварии, год прятался на чердаке от сотрудников полиции после совершения первого убийство. Также 23-летний убийца сообщил, что не сожалеет о содеянном и с удовольствием бы повторил еще раз.

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смертьгибельактер
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