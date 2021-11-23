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В Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал зачем ввели QR-коды и как получить «именной знак»

8:15:4511/23/2021,Алина Бурова
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По словам врача, получить уникальный код смогут и люди, которые переболели коронавирусом бессимптомно. Кроме того, действующая мера распространится и на граждан, имеющих медотвод.

Виктор Матко рассказал о действии QR-кодов в Бердске. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»/pixabay
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Введение QR-кодов в Бердске значительно напрягло большинство горожан. Главный санитарный врач Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области в Бердске Виктор Матко рассказал о целях введения QR-кодов и скором их присвоении людям с антителами.

Как отметил специалист, систему ввели для того, чтобы каждый гражданин имел медицинское подтверждение, что он вакцинировался, переболел или же ревакцинировался.

- Во-первых, QR-код - это именной знак о том, что человек защищен от коронавирусной инфекции. Во-вторых, в настоящее время поднят вопрос и идет логистическое согласование о том, что ряд граждан Российской Федерации переболели коронавирусной инфекцией бессимптомно и у них есть антитела. При определенном титре антител человек будет считаться переболевшим и ему будет присвоен QR-код. Сейчас идёт профессиональная оценка, которая позволит понять, какое количество антител будет считаться достаточным. Дело в том, что в России тесты на определение антител производят четыре фирмы, которые логистически не упорядочены. Нужен единый стандарт, который будет приемлем для всех четырех,- отметил Виктор Матко 23 ноября.

Также главный санитарный врач отметил, что QR-коды могут получить и граждане, имеющие пожизненные противопоказания к прививке. В ближайшее время опция по этому введению появится на госуслугах.

Впрочем, возможное введении QR-кодов в общественном городском транспорте главный санитарный врач Бердска опроверг.

- В общественном внутреннем транспорте в ближайшее время, по сложившейся эпидемиологической ситуации, не будет вводиться требование о предъявлении QR-кода. На междугородних поездах, самолетах и автобусах это будет введено,- заявил Матко.

Напомним, что ранее «Курьер.Среда» сообщал, что бердские коммунисты приступили к сбору подписей против QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Заявления от представителей КПРФ поступит сразу в несколько учреждений: в законодательное собрание области, общественную палату региона, Госдуму и Совет Федерации.

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прививкаQR кодкоронавирусКовидмедотводглавный санитарный врач
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