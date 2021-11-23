Россиянин покончил с собой на борту самолёта, следовавшего рейсом Египет-Самара

На борту самолета, который летел из Шарм-эль-Шейха в Самару нашли тело мертвого мужчины. По предварительной информации это 48-летний российский пассажир, пишет Лайф. Сообщается, что безжизненное тело было найдено в туалете самолета, а по первоначальной информации, мужчина совершил самоубийство. Известно, что самолет совершил принудительную посадку в Каире, чтобы переместить тело в багаж самолета и судно снова взлетело в прежнем направлении.
По информации, указанной на онлайн-табло аэропорта Курумоч в Самаре, самолет принадлежит авиакомпании S7. Пассажиры боинга должны были прибыть в Самару в 23:55 по местному времени, однако посадку пришлось перенести. Посадка была совершена в 05:09. Родственники погибшего сообщили, что у умершего были проблемы с психикой, могли начаться обострения.