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Россиянин покончил с собой на борту самолёта, следовавшего рейсом Египет-Самара

7:06:4411/23/2021
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Мужчина совершил суицид в туалете самолета. Его тело пришлось переносить в багажное отделение.

На борту самолета, летевшего из Египта в Россию обнаружили труп Русского мужчины. Фото: Pixabay.com

На борту самолета, который летел из Шарм-эль-Шейха в Самару нашли тело мертвого мужчины. По предварительной информации это 48-летний российский пассажир, пишет Лайф. Сообщается, что безжизненное тело было найдено в туалете самолета, а по первоначальной информации, мужчина совершил самоубийство. Известно, что самолет совершил принудительную посадку в Каире, чтобы переместить тело в багаж самолета и судно снова взлетело в прежнем направлении.

По информации, указанной на онлайн-табло аэропорта Курумоч в Самаре, самолет принадлежит авиакомпании S7. Пассажиры боинга должны были прибыть в Самару в 23:55 по местному времени, однако посадку пришлось перенести. Посадка была совершена в 05:09. Родственники погибшего сообщили, что у умершего были проблемы с психикой, могли начаться обострения.

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трупсамолетполетРейс.
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