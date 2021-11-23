Глава Минздрава ФРГ назвал альтернативу вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан, сообщил, что у населения нет широкого выбора: человек либо проставляет прививку от коронавируса и получает иммунитет либо умирает. С таким же заявлением ранее выступил и премьер Венгрии. Также глава ведомства заявил, что впереди Германию ждет три варианта развития событий: либо люди прививаются, либо переносят заболевания. В третьем и противном случае, их ждет летальный исход. Такое заявление было аргументировано тем, что распространение дельта штамма является усиленным.
По словам мужчины, такой исход ждет граждан уже к концу предстоящей зимы. А настоятельные рекомендации к прохождению вакцинации от коронавируса Шпан объяснил тяжелой ситуацией в больницах страны. По данным ВОЗ рост по числу заразившихся COVID-19 среди населения Германии ставит новые рекорды. Например, 18 ноября было выявлено 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. ТАкой показатель является абсолютным рекордом с начала пандемии.
Общее число летальных исходов за прошедшую неделю составило 1 390 человек. При том, что на пике пандемии в стране средняя смертность за неделю составляла шесть тысяч человек. А по данным института Роберта Коха, среди скончавшихся в возрастной категории от 18 до 59 лет, доля вакцинированных граждан составляет не более 23%. Доля тех же граждан, госпитализированных в реанимационные отделения составляет 13%. Сейчас в Германии 67% населения прошли оба компонента вакцинации.