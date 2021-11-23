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В Самаре мать оставила в квартире мертвого 4-летнего ребенка, написала предсмертную записку и пропала

7:47:3011/23/2021
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Пропавшая женщина написала, что у нее больше нет сил бороться.

Расследование уголовного дела продолжается.
Женщина оставила в квартире труп собственной дочери и предсмертную записку. Фото: Следственный комитет

В Самаре в одной из квартир жилого дома, который расположен по улице Санфировой, был обнаружен труп ребенка. Это была маленькая девочка, об этом сообщил портал samara.kp.ru. По информации ведомства, правоохранительным органом уже удалось установить личность погибшей. Девочка являлась дочерью женщины, которая арендовала данную квартиру. Также сообщается, что дверь в квартиру была открыта, а признаков насильственной смерти на теле погибшей обнаружено не было. Причину смерти устанавливают сотрудники соответствующих структур.

Мамой девочка оказалась 41-летняя женщина по имени Екатерина. Она была дважды судима за совершение мошенничества. В квартире ее не было. А человек, который обнаружил тело девочка, оказался знакомым матери погибшей. По словам заявителя, он пришел в жилище по просьбе Екатерины, чтобы забрать ключи и деньги за аренду.

Также на месте была обнаружена записка, которую написала женщина. В ней было написано, что она уже не имеет сил бороться. А вещи, оставшиеся в квартире, она попросила сдать в кризисный центр для женщин. Также на ней было написано, что если это письмо дошло до кого-то, значит его автора и ее дочери уже нет в живых. Сейчас сотрудники полиции занимают розыском женщины.

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